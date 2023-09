Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki in anteprima ad Alice nella Città e alla Festa di Roma

News Cinema

Il ragazzo e l'airone, ultimo lavoro di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, in uscita al cinema il 1° gennaio 2024, sarà presentato in anteprima ad Alice nella Città e alla Festa di Roma in ottobre!

Non tutti dovranno aspettare tanto per vedere in sala Il ragazzo e l'airone, l'attesissima nuova opera di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli: l'anime sarà infatti presentato in anteprima ad Alice nella Città, nell'ambito della Festa di Roma che si svolgerà dal 18 al 26 ottobre. Un'occasione per anticipare i tempi, perché come già sappiamo Lucky Red ha collocato l'uscita del film nelle sale italiane per il 1° gennaio 2024.

Il ragazzo e l'airone, il grande evento per il ritorno di Hayao Miyazaki