Il ragazzo dai pantaloni rosa: A Giffoni Claudia Pandolfi si commuove presentando il film basato su una toccante storia vera

Arriverà in sala il 10 ottobre il film che racconterà la storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo aver subito atti di bullismo: a Giffoni lo hanno presentato in anteprima lo sceneggiatore Roberto Proia e il cast alla presenza di Teresa Manes, la madre di Andrea.

Un lavaggio sbagliato che fa diventare rosa dei pantaloni rossi. La sfida ai bulli, nonostante gli insulti omofobi. Poi una pagina Facebook nata per beffa e la fragilità che portò a un gesto da cui non si torna più indietro. La storia - vera - di Andrea Spezzacatena che, il 12 novembre 2012, si tolse la vita a soli 15 anni dopo essere stato vittima di innumerevoli atti di bullismo, è diventata prima un libro, scritto da sua madre Teresa Manes, poi un film intitolato proprio Il ragazzo dai pantaloni rosa. Diretto da Margherita Ferri e sceneggiato da Roberto Proia e prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films, arriverà al cinema il prossimo 10 ottobre. Intanto, però, alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival sono arrivati a presentarlo in anteprima lo sceneggiatore Roberto Proia e il cast: Samuele Carrino, scelto per dar vita al personaggio di Andrea, Sara Ciocca che interpreta la migliore amica di Andrea, Sara, e Claudia Pandolfi che impersona la madre di Andrea. Proprio quest'ultima non è riuscita a trattenere le lacrime quando, rivolgendosi ai giornalisti, ha parlato della sua esperienza in questo film. "Uno di quelli che sono umanamente importanti per un attore. In tutta la vita ce ne sono tre o quattro e questo per me è stato così", ha precisato l'attrice.

Il ragazzo dai pantaloni rosa: La storia vera che ha ispirato la serie

Il titolo del film è ispirato proprio a quell'"incidente" che scatenò tutto: a causa di un lavaggio sbagliato, i jeans rossi che Teresa aveva regalato al figlio si erano tinti di rosa. Andrea decise di indossarli ugualmente, senza pensare alle reazioni dei suoi compagni di scuola, che però arrivarono in maniera violenta e continuativa, culminando con l’apertura di una pagina Facebook chiamata appunto 'Il ragazzo dai pantaloni rosa'. La vicenda di Andrea ha rappresentato il primo caso in Italia di bullismo e cyberbullismo che ha portato al suicidio di un minorenne. Teresa Manes scoprì l’esistenza della pagina solo dopo la morte del figlio e decise di affidare a un libro la storia di Andrea. Dal 2012 è ospite nelle scuole portando la sua intensa testimonianza e spendendosi contro il bullismo, l'indifferenza e il disprezzo. Per questo ha ricevuto anche l'onorificenza di Cavaliere dal Presidente Mattarella. È arrivata come gradita ospite anche a Giffoni per condividere la sua testimonianza con i più giovani e veicolare così messaggi importanti.

La parola allo sceneggiatore Roberto Proia e al cast

"Per me è stato molto complesso lavorare a questo film. Ho sentito una forte responsabilità ma ci sembrava anche un'occasione eccezionale e un'opportunità. Il film parte da un concetto: spesso non ci si accorge di essere complici di bullismo. Per capire questa storia ci è servita però Teresa che con me si è aperta completamente. Quando ho ultimato la sceneggiatura, era difficile lasciare andare via Andrea", ha dichiarato lo sceneggiatore Roberto Proia in conferenza stampa a Giffoni. E a proposito dell'importanza del cinema nel veicolare questa storia, ha detto: "Nulla ha il potere che ha il cinema. Di temi come questo non possiamo solo parlare, dobbiamo farli vedere".

Le lacrime di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi ha ammesso che girare Il ragazzo dai pantaloni rosa ha rappresentato per lei un'esperienza indimenticabile a livello umano. "La sfida per me non era tanto tecnica quanto umana. Faccio ancora fatica a gestire le emozioni. Anche sul set ho visto un amore che non si vede spesso sui set. Tutti i reparti mostravano una sensibilità particolare. Mi ha aiutato tanto vedere la solidarietà degli altri". E a proposito di Teresa Manes, che le è stata costantemente vicina durante la lavorazione del film e non solo, l'attrice ha detto: "Teresa è per me molto speciale. Abbiamo stretto un rapporto molto intenso fin da subito. Lei ha saputo trasformare la sua storia in qualcosa per gli altri. Da una donna così non si può che imparare". Poi le lacrime, impossibili da trattenere. "Ho vissuto il film da madre, da attrice. Non avrei voluto piangere ma è la prima volta che parlo di questo film. Mi sento veramente grata. Non sono cose che capitano sempre. Ogni volta che parlo dei miei film lo faccio sempre con gioia ma non tutti i film si portano dietro un valore così alto", ha concluso l'attrice romana ringraziando sinceramente i presenti in sala.