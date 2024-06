Il Protagonista: finite le riprese de film Fabrizio Benvenuto con Pierluigi Gigante sulla dialettica tra finzione e realtà

News Cinema

Si è conclusa a Roma la lavorazione de Il Protagonista, primo lungometraggio di Fabrizio Benvenuto che ha come interprete principale Pierluigi Gigante. Il film si sofferma sulla confusione fra realtà e finzione, o vita e arte.

Sono appena terminate a Roma le riprese de Il Protagonista, esordio registico di Fabrizio Benvenuto, anche autore della sceneggiatura. Girato in quattro settimane fra suggestive location della capitale, Vignanello e Passo Corese (nella località di Fara Sabina), il film è prodotto da Morena Gentile per MG Production in associazione con Kobalt Entertainment.

Il Protagonista: la trama e il cast

Il Protagonista racconta la storia di un giovane attore che non riesce ad avere successo e si sente quindi molto frustrato. Nella sua vita quotidiana recita, confondendo così la finzione con la realtà, in una metafora che utilizza l’arte della recitazione per riflettere sulla condizione umana.

L'interprete principale de Il Protagonista è Pierluigi Gigante, che ricordiamo ad esempio in Nata per te di Fabio Mollo, nel quale aveva il ruolo principale. Lo abbiamo visto anche in America Latina, Dante, La Terra dei figli, Qui rido io e in Gomorra 4. Nel suo curriculum anche diversi cortometraggi e una robusta esperienza teatrale. Accanto a lui, nel film, troviamo Alessio Lapice, Morena Gentile e Adriano Giannini.

Il Protagonista è beneficiario dei contributi selettivi alla produzione del Ministero della Cultura (MiC). Partner mobilità Honda Motor. Si ringrazia Goldwell.