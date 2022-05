Il presagio: il prequel dell'horror con Gregory Peck diventa realtà!

News Cinema

Siete pronti per tornare a tremare di paura con Demien, il bambino protagonista de Il presagio? La 20th Century Fox ha trovato un nuovo regista per il prequel dell'horror con Gregory Peck ed è pronta a partire.

Uno dei bambini più spaventosi della storia del cinema horror è senza dubbio il piccolo e posseduto Damien de Il presagio, film del 1976 con Gregory Peck, Lee Remick e con il giovanissimo Harvey Stephens. E’ dal 2016 che si parla di un prequel, e soltanto adesso il progetto è stato ripreso in mano dalla 20th Century Fox, che ha annunciato che esiste un nuovo regista e che dunque dalla teoria si passerà alla pratica.

Deadline ci informa che il nuovo Il presagio segnerà il debutto nella regia di un lungometraggio di Arkasha Stevenson, che fino a questo momento ha lavorato in televisione. Costui si occuperà anche di riscrivere la sceneggiatura. Ancora non si conoscono gli interpreti del film, ma sarà difficile reggere il confronto tanto con Gregory Peck quanto con Harvey Stephens. La scelta è quindi molto delicata.

Altrettanto importante è costruire una trama plausibile. Visto che Il presagio cominciava con Damien appena nato, ci chiediamo su cosa si concentrerà il prequel. Siccome ne Il presagio qualcuno aveva detto al padre di Damien che il bimbo era nato da uno sciacallo, è possibile che si parli di questo, o magari di altri figli del diavolo.

Il presagio: alla scoperta del film originale, giudicato maledetto

Intitolato The Omen nella versione originale, Il presagio vinse l'Oscar per la miglior colonna sonora e fu candidato anche per la migliore canzone. Diretto da Richard Donner, il film raccontava la storia di un diplomatico che, nell'ospedale in cui sua moglie aveva partorito un bambino morto, accettava di sostituire il piccolo, all'insaputa della donna e su suggerimento di un religioso, con un neonato rimasto orfano di madre. Nel giorno del suo quinto compleanno il bambino cominciava a comportarsi in maniera inquietante. Seguivano avvenimenti tragici e violenti che mettevano in guardia il padre e lo portavano a entrare in contatto con una serie di uomini di chiesa.

Dovete sapere che Il presagio ha avuto tre sequel: La maledizione di Damien (1978), Conflitto finale (1981), Omen IV - Presagio infernale, film TV del 1991. Nel 2006 è stato realizzato un remake: Omen - Il presagio. Il film ha dato infine origine a una serie tv: Damien. La serie, sequel del film che raccontava le vicende di Damien Thorn trentenne.

Come è accaduto per altri horror, la lavorazione de Il presagio è stata accompagnata da una serie di tragiche o spiacevoli vicende che sono state messe in correlazione con il contenuto del film, giudicato da quel momento in poi maledetto. Ad esempio, la stazione di Green Park a Londra saltò in aria proprio mentre la troupe vi si stava dirigendo. Ancora, un aereo noleggiato per effettuare riprese dall'alto precipitò investendo la famiglia del pilota, con la conseguenza che morirono tutti. Chissà se la 20th Century Fox è a conoscenza di questi accadimenti. Probabilmente sì. Al suo posto noi non risveglieremmo il can che dorme.