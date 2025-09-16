TGCom24
News Cinema

Il Padre dell'Anno, Michael Keaton non sa mentire in questa clip in anteprima esclusiva del film

Domenico Misciagna

Sarà al cinema dal 25 settembre con Adler Entertainment la commedia Il Padre dell'Anno, dove Michael Keaton si ritrova ad avere a che fare con un bambino e una bambina, avuti da una moglie più giovane finita in rehab. Dovrà chiedere aiuto alla sua prima figlia (Mila Kunis), che non ha una grande opinione di lui...

Il Padre dell'Anno, Michael Keaton non sa mentire in questa clip in anteprima esclusiva del film

Papà di un bambino e una bambina quando per età dovresti essere un nonno: Micheal Keaton è Il padre dell'anno, commedia che vede nel cast anche Mila Kunis e Andie McDowell, in uscita al cinema il 25 settembre. Possiamo mostrarvene in esclusiva una scena in italiano, dove il protagonista si trova a celare la verità ai piccoli: la mamma in realtà è in rehab e lo ha lasciato, ma le scuse bisogna saperle costruire... Dopo la scena, approfondiamo la trama di ll padre dell'anno, scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer.

Il padre dell'anno, la trama del film con Michael Keaton

In Il padre dell'anno, Michael Keaton è Andy, un uomo "diversamente giovane" che gestisce una galleria d'arte, non senza qualche problema economico: è sposato con Naomi (Laura Benanti), una donna più giovane di lui, la sua seconda moglie, e ha avuto da lei due piccoli che ora non hanno nemmeno dieci anni. Per lui è stato facile: dopotutto non era mai stato troppo presente nella vita di Grace (Mila Kunis), la figlia ormai adulta avuta dal primo matrimonio con Ann (Andie McDowell). Quando però la sua attuale moglie lo lascia e si chiude in rehab per 90 giorni, Andy si rende conto che dovrà fare il papà per Billie e Moose, un ruolo che in vita sua non ha mai davvero ricoperto. In cerca disperata di aiuto, si rivolgerà proprio a Grace, che sta per renderlo nonno ma non è mai riuscita a rispettarlo sul serio, sentendolo sempre lontano.
Se i due cognomi della regista e sceneggiatrice Hallie Meyers-Shyer, classe 1987, vi suonano familiari, è normale: Hallie è infatti la figlia di un regista e una regista specializzati in commedie, cioè il fu Charles Shyer e Nancy Meyers.

