Il Padre dell'Anno, Michael Keaton non sa mentire in questa clip in anteprima esclusiva del film

Sarà al cinema dal 25 settembre con Adler Entertainment la commedia Il Padre dell'Anno, dove Michael Keaton si ritrova ad avere a che fare con un bambino e una bambina, avuti da una moglie più giovane finita in rehab. Dovrà chiedere aiuto alla sua prima figlia (Mila Kunis), che non ha una grande opinione di lui...

Papà di un bambino e una bambina quando per età dovresti essere un nonno: Micheal Keaton è Il padre dell'anno, commedia che vede nel cast anche Mila Kunis e Andie McDowell, in uscita al cinema il 25 settembre. Possiamo mostrarvene in esclusiva una scena in italiano, dove il protagonista si trova a celare la verità ai piccoli: la mamma in realtà è in rehab e lo ha lasciato, ma le scuse bisogna saperle costruire... Dopo la scena, approfondiamo la trama di ll padre dell'anno, scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-padre-dell-anno/62965/video/?vid=47930" title="Il Padre dell'Anno: Una Clip italiana in anteprima esclusiva del Film con Michael Keaton, Mila Kunis e Andie MacDowell - HD">Il Padre dell'Anno: Una Clip italiana in anteprima esclusiva del Film con Michael Keaton, Mila Kunis e Andie MacDowell - HD</a>

Il padre dell'anno, la trama del film con Michael Keaton