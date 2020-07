Il nudo nella storia del cinema nel trailer del doc Skin: A History of Nudity in the Movies

News Cinema

Debutterà negli USA, in formato digitale, questo documentario di Danny Wolf che conta su interventi di Pam Grier, Malcolm McDowell, Peter Bogdanovich, Kevin Smith, Amy Heckerling, Shannon Elizabeth, Sean Young, Traci Lords e molti altri ancora.

Si intitola Skin: A History of Nudity in the Movies, debutterà in digitale e VOD negli USA il prossimo 18 agosto ed è un documentario diretto da Danny Wolf che racconta la storia del nudo al cinema, dagli anni del muto fino a quelli del #MeToo, prendendone in esame le implicazioni estetico-artistiche e anche quelle politiche e sociali.

Il film, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer, è stato scritto da Wolf con Paul Fishbein, e comprende - oltre che numerosi materiali di archivio - testimonianze di personaggi come Pam Grier, Malcolm McDowell, Peter Bogdanovich, Kevin Smith, Amy Heckerling, Shannon Elizabeth, Sean Young, Traci Lords, Kristanna Loken e molti altri ancora.

Skin: A History of Nudity in the Movies, il trailer del documentario sul nudo al cinema