Il nostro addio a Riccardo Cialfi: ci lascia improvvisamente il direttore di Coming Soon Service

News Cinema

Giunge nella notte, lasciando sgomento, la notizia della scomparsa di Riccardo Cialfi, amico, collega, responsabile del service di Coming Soon.

Una simpatia innata, una risata contagiosa, un entusiasmo e una voglia di fare e di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, con la convinzione che ogni ostacolo può essere superato.

Negli ultimi vent'anni, Riccardo Cialfi – cugino fraterno dei nostri editori – è stato una presenza costante a Coming Soon. Responsabile dell’ufficio marketing nel primo decennio degli anni Duemila, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell’area digital e al rafforzamento del nostro sito attraverso partnership strategiche e solidi accordi commerciali. Un impegno che ha aiutato Comingsoon.it a diventare la grande realtà nel mondo dell’informazione e comunicazione cinematografica che è oggi.

Dopo una pausa di qualche anno, durante la quale si era dedicato ad altre avventure imprenditoriali, Riccardo era tornato "a casa" come responsabile di Coming Soon Service, l’area che fornisce servizi tecnici alle distribuzioni cinematografiche in occasione di festival, junket e conferenze stampa. Amava le sfide professionali e aveva intuito che gli orizzonti del service andavano ampliati: oltre a intercettare le diverse necessità dei clienti e offrire nuovi e più completi servizi, è riuscito a rendere Coming Soon Service un punto di riferimento anche per importanti aziende al di fuori del settore cinematografico.

Riccardo era un lavoratore instancabile.

Ci ha lasciati all’improvviso questa notte. Il dolore che proviamo è immenso.

La redazione di Comingsoon.it, insieme a tutti gli amici e colleghi di Anicaflash si stringono con affetto a sua madre, ai suoi figli, Francesco, Audrey e Eva, ai suoi cugini Laura, Emilio e Paolo, e a tutta la sua famiglia.