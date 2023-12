Il Natale di Hugh Grant? Servire il pranzo a 500 anziani soli londinesi

News Cinema

Il 25 dicembre, a Londra, Hugh Grant di è presentato a sorpresa a un pranzo che riuniva persone anziane che non avevano nessuno con cui stare a Natale. L'attore ha aiutato gli organizzatori a servire a tavola. Ecco le foto del nobile gesto.

Mentre ve ne state spaparanzati sul divano a vedere film e serie con la pancia bella piena, ripetendo a voi stessi che non mangerete mai più e che trascorrere ore a tavola è stato un supplizio, sappiate che c'è chi, a Natale, ha rinunciato a ogni agio e a un pasto con i suoi cari per servire a tavola gli anziani londinesi che avrebbero trascorso da soli il giorno della nascita di Gesù bambino. E chi è questa persona così caritatevole? Hugh Grant, attualmente nelle nostre sale in Wonka nel ruolo dell'Oompa-Loompa Lofty.

Hugh Grant si improvvisa cameriere

Lunedì 25 gennaio, Hugh Grant ha fatto un'apparizione a sorpresa durante il Big H&F Christmas Day Lunch Event. Il pranzo era destinato agli anziani dei borghi londinesi di Hammersmith e Fullham, che quest'anno ha raccolto molte adesioni e che è stato finanziato sia da privati cittadini che da aziende e società varie. Le donazioni equivalgono quest'anno a 40.000 sterline (circa 51.000 dollari). Nel 2021 e nel 2021 l'iniziativa è stata sospesa a causa del Covid.

Hugh Grant è stato immortalato dai presenti mentre, elegante e chic, portava piatti ricolmi di cibo ai commensali. Poi l’attore si è sottoposto a innumerevoli selfie ed è stato ringraziato pubblicamente dagli organizzatori del lunch con queste parole:

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all'annuale Big H&F Christmas Day Lunch, compreso un ospite molto speciale, e cioè Hugh Grant. Hug ci ha aiutato a servire il pranzo a 500 anziani di questa zona che altrimenti avrebbero festeggiato il Natale da soli. E’ stato questo il suo vero Love Actually.

Love Actually è, come tutti sanno, il titolo di un film corale in cui Hugh Grant interpreta un primo ministro britannico. Le due parole inglesi, unite, significano "l'amore davvero", che poi è il sottotitolo della versione italiana della rom com di Richard Curtis.

Le foto di Hugh Grant che serve a tavola gli anziani

Ecco le foto del pranzo, pubblicate sulla pagina instagram del Lunch Event e di People, che poi è la fonte della nostra notizia.