Il mio posto è qui: il trailer del film con Ludovica Martino e Marco Leonardi

Diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, il film arriverà nei cinema il 25 aprile con Adler Entertainment. Ecco trailer e trama di Il mio posto è qui.

Tratto dall'omonimo romanzo di Daniela Porto pubblicato da Sperling & Kupfer, e diretto dalla stessa autrice assieme a Cristiano Bortone, Il mio posto è qui è un film che racconta con verità e coraggio e un taglio fortemente realistico una storia di amicizia ed emancipazione ambientata nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo dei cambiamenti sociali dell’Italia del dopoguerra.

Nel film Ludovica Martino - la giovane attrice vista in Skam Italia, Sotto il sole di Riccione, Lovely boy, Il campione e Vita da Carlo - interpreta il ruolo di Marta, una ragazza madre che per la sua condizione scomoda viene promessa in sposa ad un uomo che non ama. Marta conosce Lorenzo, l’assistente del parroco, noto come l’uomo dei matrimoni ma scansato da tutti per la sua omosessualità, interpretato invece da Marco Leonardi, l'attore che fu il Totò di Nuovo cinema paradiso, e più di recente protagonista di film molto apprezzati come Anime nere di Francesco Munzi, Maradona di Marco Risi, Tutti i Soldi del Mondo di Ridley Scott, Martin Eden di Pietro Marcello e Padre Pio di Abel Ferrara.

Tra Marta e Lorenzo nasce un intenso rapporto. Grazie a Lorenzo, Marta entra in contatto con quella comunità nascosta e per lei sconvolgente di omosessuali e, lentamente, comincia a prendere coscienza dei suoi diritti come donna. Ma, di quell’angolo remoto di mondo sarà costretta a difendersi in ogni modo dai pregiudizi e dalla cultura patriarcale che la circonda.

Ecco trailer e poster ufficiali di Il mio posto è qui:







Il mio posto è qui verrà presentato in anteprima assoluta al Bif&st 2024.

Il film è stato prodotto da Orisa Produzioni in co-produzione con Goldkind Filmproduktion (Germania), con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, Apulia Film Commission e della Regione Lazio, Fondo Lazio Cinema International, POR-FESR 2014-2020. Le riprese si sono svolte tra Gerace (RC), storico borgo della Locride, e la Puglia, con location suggestive che raccontano un’Italia dimenticata.