Il mio Killer in cerca di vendetta: David Fincher racconta il film presentato in concorso a Venezia

News Cinema

Michael Fassbender torna in uno dei film più attesi del Festival di Venezia 2023. The Killer segna il ritorno al thriller di David Fincher, che ha incontrato la stampa al Lido.

Tre anni di lavorazioni, un budget molto importante e il ritorno a un genere che l’ha reso un autore iconico come il thriller, con film come Seven, Panic Room o Zodiac. David Fincher, pezzetto bianco sempre più in tono con i capelli, è ormai un pacioso sessantenne, ironico e sempre più soddisfatto di condividere con la parte tecnica le storie che racconta. Come quella di The Killer, adattato dall'acclamata graphic novel di “Matz" diverso da quanto ha girato in passato, che oggi ha catturato l’attenzione al Festival di Venezia, dove viene presentato in concorso.

Assente il protagonista, Michael Fassbender, ovviamente per il ben noto scoperto del sindacato americano degli attori, è lui ha incontrare i giornalisti nel corso di una conferenza stampa applaudita e distesa. La vicenda racconta di un killer professionista di grande efficacia che però, dopo un tragico incarico quasi fallito, affronta i suoi mandanti in una caccia all'uomo internazionale. È il dodicesimo film di Fincher che torna a lavorare con lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker, con cui aveva dato vita all'indimenticabile serial killer del thriller Se7en (1995).

“Ho usato altre volte un Voice over”, ha dichiarato, “ma qui era particolarmente importante nel dare un’inquadramento di cosa accade e per la sua valenza narrativa, dà modo di accedere a dei monologhi interni del protagonista. Anche se mi viene da chiedermi, come mai intercettando il pensiero di un personaggio in questo modo pensiamo sempre che dica la verità? In realtà molte persone mentono a loro stesse. Per differenziare questo protagonista da un serial killer più tradizionale, mi piaceva che creasse un suo codice, un piano rigido d’azione, poi smantellato a metà costringendolo a improvvisare”.

Come mai scegliere Fassbender? “Ha un’abilità di essere credibile nel fare cose in grande stile, ma anche nel muoversi in un mondo isolato e limitato, può offrirti quello che ti serve in ogni momento. Riesce a drammatizzare il suo essere sociopatico nel film, senza orpelli se non il volto. Per me è pop ed elegante, sa essere Charlton Heston e Laurence Olivier. Nel film ascolta gli Smiths perché volevo che avesse una cassetta per gestire l’ansia, mi sembrava un’idea divertente e poi volevo usare la canzone How soon is now? Non conosco un gruppo con una produzione così sardonica e brillante allo stesso tempo. I suoi gusti musicali aiutavano ad aprire una finestra su di lui, di cui non sappiamo niente. La simpatia era l’ultima cosa che avevo in mente riguardo a lui. Non doveva essere spaventoso, ma rappresentare la banalità del male. La mia speranza è che qualcuno, vedendo film film, diventi molto nervoso pensando alla persona dietro di lui in cassa al supermercato”.

Per Fincher il film è prima di tutto un film di vendetta, più che una storia di un assassino seriale. "Un dramma semplice con molte cose importanti in ballo, in cui ogni volta che mette un mattoncino sul muro ci rendiamo conto che quest’ultimo sta sempre più crollando e che il suo schema preciso, il suo mantra che rivendica con la voce fuori campo sta perdendo di efficacia e gli obiettivi dell’assassino cambiano. Lui che dice di agire solo se pagato comincia a prendersela con tutta una serie di burocrati fino ad arrivare ai mandanti, dalla segretaria all’avvocato”.

The Killer a ottobre uscirà in cinema selezionati e dal 10 novembre sarà sulla piattaforma di Netflix.