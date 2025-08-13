TGCom24
News Cinema

Il Mahabharata: ecco il trailer ufficiale del cult movie di Peter Brook in versione restaurata in 8k

Il trailer del capolavoro restaurato del regista britannico è in arrivo al cinema in sale selezionate dal 20 agosto distribuito da Cinemaundici e Lumière & Co. Ecco il trailer del Mahabharata di Peter Brook in versione restaurata 8K.

Il Mahabharata: ecco il trailer ufficiale del cult movie di Peter Brook in versione restaurata in 8k

Vi presentiamo qui di seguito il trailer ufficiale di un film davvero speciale, un cult movie che ha appassionato innumerevoli spettatori, un capolavoro coraggioso e visionario diretto nel 1989 dal regista inglese Peter Brook (l'autore di film come Il signore delle mosche, Marat-Sade, King Lear, Tell me lies, Incontri con uomini straordinari), che si è cimentato nell'impresa di portare sul grande schermo uno dei testi fondamentali della letteratura indiana e mondiale, un poema epico vecchio di tremila anni che intreccia guerra, etica, destino e potere. Avrete capito a questo punto che stiamo parlando di Il Mahabharata, che, dopo la proiezione in prima mondiale nella sezione Venezia Classici del Festival di Venezia 2024, arriva al cinema in sale selezionate da mercoledì 20 agosto nella sua versione restaurata in 8K, distribuita da Cinemaundici e Lumière & Co.
Adattato inizialmente per il teatro da Peter Brook con la collaborazione del drammaturgo e sceneggiatore Jean-Claude Carrière in una versione della durata di nove ore, Il Mahabharata è stato poi trasformato dallo stesso Brook in un lungometraggio che conserva intatta la potenza dell’opera originale. Nel cast: Bruce Myers (Krishna), Vittorio Mezzogiorno (Arjuna), Yoshi Oïda (Drona), Georges Corraface (Duryodhana), Andrzej Seweryn (Yudhishthira).
Il suo restauro è stato reso possibile grazie a Simon Brook, figlio di Peter Brook e cofondatore con il padre della Brook Productions che dal 2011 si occupa di restauro e conservazione di classici cinematografici. Il restauro de Il Mahabharata è stato realizzato in risoluzione 8K da TransPerfect Media France sotto la supervisione di Simon Brook, lavorando direttamente sul negativo originale, recuperando l’integrità visiva dell’opera attraverso i 3.451 rulli utilizzati nella realizzazione del film del 1989.

Il Mahabharata: trailer e trama del film

Il Mahabharata si svolge in un’epoca antica dell’India, allora conosciuta come Bharatavarsha. Due gruppi di cugini appartenenti alla stessa famiglia reale, i Pandava e i Kaurava, lottano per il controllo del regno. Nonostante discendano da due fratelli che vivevano in pace, Dhritarashtra e Pandu, la rivalità tra i cugini provoca morte e distruzione, minacciando l’equilibrio stesso dell’universo. Nato cieco, Dhritarashtra, il fratello maggiore, siede sul trono. I suoi figli, i Kaurava, guidati dall’ambizioso e invidioso Duryodhana, cercano di mantenere il loro potere. Al contrario, i figli di Pandu, i Pandava, guidati dal giusto Yudhishthira, cercano di rivendicare solo ciò che ritengono appartenga loro legittimamente, e niente di più. Il conflitto tra le due famiglie col tempo si intensifica, alimentato da gelosia, avidità e tradimento.
