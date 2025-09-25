Il Maestro: ecco il trailer ufficiale del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia

News Cinema

Arriva al cinema il 13 novembre questo film presentato a Venezia che riunisce Favino e Andrea Di Stefano dopo L'ultima notte di Amore. Ecco trailer e trama di Il Maestro.

Vi presentiamo qui di seguito il trailer ufficiale di Il Maestro, il nuovo film che riunisce il regista Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino dopo la fortunatissima collaborazione di L'ultima notte di Amore. Rispetto a quel noir, però, qui toni e situazioni cambiano drasticamente, poiché Il Maestro è la storia di un ex campione di tennis divenuto un maestro un po' disilluso che accetta di allenare un talentuoso 13enne che gioca più per pressioni familiari che per convinzione.

Presentato fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Il Maestro vede ovviamente Favino nel ruolo eponimo, con il giovane Tiziano Menichelli in quello dell'allievo. A completare il cast ci sono anche Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè, insieme ad Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti e con Edwige Fenech.

Il Maestro debutterà nelle sale nelle sale il 13 novembre distribuito da Vision Distribution, e qui di seguito trovare trama e trailer ufficiali.

Estate, fine anni Ottanta.

Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative paterne, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis.

Per prepararlo al meglio, il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura un ottavo di finale al Foro Italico. Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.

Tra i due nasce un legame inatteso, profondo, irripetibile. Come certe estati, che arrivano una volta sola e non tornano più.