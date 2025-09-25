TGCom24
Home | Cinema | News | Il Maestro: ecco il trailer ufficiale del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia
Schede di riferimento
Il Maestro
Anno: 2025
Il Maestro
Pierfrancesco Favino
Pierfrancesco Favino
News Cinema

Il Maestro: ecco il trailer ufficiale del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia

Arriva al cinema il 13 novembre questo film presentato a Venezia che riunisce Favino e Andrea Di Stefano dopo L'ultima notte di Amore. Ecco trailer e trama di Il Maestro.

Il Maestro: ecco il trailer ufficiale del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia

Vi presentiamo qui di seguito il trailer ufficiale di Il Maestro, il nuovo film che riunisce il regista Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino dopo la fortunatissima collaborazione di L'ultima notte di Amore. Rispetto a quel noir, però, qui toni e situazioni cambiano drasticamente, poiché Il Maestro è la storia di un ex campione di tennis divenuto un maestro un po' disilluso che accetta di allenare un talentuoso 13enne che gioca più per pressioni familiari che per convinzione.
Presentato fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Il Maestro vede ovviamente Favino nel ruolo eponimo, con il giovane Tiziano Menichelli in quello dell'allievo. A completare il cast ci sono anche Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè, insieme ad Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti e con Edwige Fenech.
Il Maestro debutterà nelle sale nelle sale il 13 novembre distribuito da Vision Distribution, e qui di seguito trovare trama e trailer ufficiali.

Estate, fine anni Ottanta.
Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative paterne, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis.
Per prepararlo al meglio, il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura un ottavo di finale al Foro Italico. Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.
Tra i due nasce un legame inatteso, profondo, irripetibile. Come certe estati, che arrivano una volta sola e non tornano più.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Maestro
Anno: 2025
Il Maestro
Pierfrancesco Favino
Pierfrancesco Favino
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno
news Cinema La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno
Together è uscito in Cina con la scena del matrimonio gay trasformata in etero con l'IA
news Cinema Together è uscito in Cina con la scena del matrimonio gay trasformata in etero con l'IA
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 25 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 25 Settembre, in prima serata
C'era una volta a... Hollywood, Timothy Olyphant suggerisce il suo ruolo nel sequel su Cliff Booth
news Cinema C'era una volta a... Hollywood, Timothy Olyphant suggerisce il suo ruolo nel sequel su Cliff Booth
Adèle Exarchopoulos, la Parigi del futuro e l'IA: il trailer di Chien 51
news Cinema Adèle Exarchopoulos, la Parigi del futuro e l'IA: il trailer di Chien 51
Ratto, un altro racconto di Stephen King diventa un film
news Cinema Ratto, un altro racconto di Stephen King diventa un film
Una Battaglia dopo l'Altra: Leonardo DiCaprio trascina un folle road movie tra esplosioni, inseguimenti, amore e umorismo
news Cinema Una Battaglia dopo l'Altra: Leonardo DiCaprio trascina un folle road movie tra esplosioni, inseguimenti, amore e umorismo
Cliffhanger 2, Pierce Brosnan sostituisce Sylvester Stallone nel film in arrivo nel 2026
news Cinema Cliffhanger 2, Pierce Brosnan sostituisce Sylvester Stallone nel film in arrivo nel 2026
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Sapore di te
Mi presenti i Tuoi?
Sopravvissuto - The Martian
Scappa - Get Out
Cenerentola in passerella
Codice Mercury
La Ricetta del Delitto Perfetto
Barriere
Out of Reach
Arsenio Lupin
I girasoli
Film stasera in TV