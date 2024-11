Il gladiatore II è primo al boxoffice italiano del weekend, ma decolla Il ragazzo dai pantaloni rosa

News Cinema

In attesa dell'uscita americana, Il gladiatore II è partito bene al botteghino italiano del weekend. La felice sorpresa è il nostrano Il ragazzo dai pantaloni rosa, balzato dalla quarta alla seconda posizione. Al terzo posto Giurato Numero 2, forse ultima fatica di Clint Eastwood.

Il gladiatore II di Ridley Scott è prevedibilmente primo al boxoffice italiano del weekend, anche se non ci sono numeri da record: in quattro giorni ha comunque raccolto solidi 3.695.300 euro, mentre il suo incasso internazionale ammonta già a 87 milioni di dollari. Mancano tuttavia all'appello le importanti piazze di USA, Canada e Cina, dove il film uscirà il 22. Costato sui 210 milioni di dollari secondo Deadline, il film è già ben avviato per recuperarli: la storia di Lucius, ormai adulto e interpretato da Paul Mescal, gladiatore ribelle contro la dittatura di Caracalla e Geta, sta quindi convincendo il pubblico, nonostante Russell Crowe non possa giocoforza essere più della partita.



La felice sorpresa è il balzo compiuto dalla quarta alla seconda posizione da Il ragazzo dai pantaloni rosa: il film di Margherita Ferri è l'adattamento del libro "Oltre il Pantalone Rosa" di Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, adolescente morto suicida per bullismo nel 2012. Nel film la interpreta Claudia Pandolfi, mentre Andrea è Samuele Carrino. Questo weekend il lungometraggio ha incassato 1.456.000 euro, toccando perciò il totale di 3.085.600: in proporzione, è un successo. Importantissimo per il tema trattato.

Entra al terzo posto quella che potrebbe essere l'ultima fatica dell'ultranovantenne Clint Eastwood, il thriller giuridico (ma non è solo quello) Giurato Numero 2: Nicholaus Hoult è un giovane giurato, futuro padre, che scopre una terribile verità che lo riguarda, in un processo che sta per mandare in galera un innocente. Un tilt morale servito molto bene dal cast, inclusa Toni Collette come pubblico ministero. In quattro giorni raccoglie 1.064.000 euro. Difficile valutare l'esito mondiale del film, distribuito purtroppo in pochi mercati e contestatissima "uscita evento" negli USA, considerata da molti una mancanza di rispetto e fiducia verso il grande autore.