Il Gladiatore 2, Paul Mescal era intimorito da Denzel Washington sul set: "Mi sono sentito uno stupido"

Già disorientato dai set più grandi che avesse mai attraversato, Paul Mescal durante la lavorazione del Gladiatore II si è scoperto intimorito all'idea di recitare con Denzel Washington. Ma ha richiamato se stesso al dovere. Al cinema dal 14 novembre.

Come se non bastasse l'onore di seguire i passi di Massimo Decimo Meridio in Il gladiatore II, il suo protagonista Paul Mescal si è trovato anche a gestire una certa ansia: non solo per set enormi che non aveva mai attraversato prima in vita sua, ma anche per l'idea di recitare insieme a un mostro sacro come Denzel Washington. Per Mescal, stando a quello che ha dichiarato a GQ, c'era davvero tanto da processare: pensarci troppo però avrebbe compromesso la sua resa. E professionalmente questo andava evitato! Leggi anche Il Gladiatore 2, Paul Mescal rivela il consiglio ricevuto da Ridley Scott il primo giorno di riprese

