Il Gladiatore 2, Paul Mescal aggiorna i fan su quando cominceranno le riprese

Le riprese del Gladiatore 2 sono state rimandate per gli impegni del suo protagonista, Paul Mescal. Intervistato ai Bafta, l'attore ha aggiornato i fan su quando comincerà a girare.

Dopo l'annuncio, dato solo qualche settimana fa, che l'inizio delle riprese de Il Gladiatore 2 era stato rinviato per venire incontro agli impegni teatrali del protagonista del sequel, Paul Mescal, è proprio da quest'ultimo che riceviamo un aggiornamento sullo stato del film e su quando le riprese cominceranno.

Il Gladiatore 2, Paul Mescal aggiorna i fan sull'inizio delle riprese

Ridley Scott tornerà a dirigere il sequel del cult con protagonista Russell Crowe a 23 anni di distanza dal primo capitolo. Questa volta la storia seguira il giovane Lucius (Paul Mescal), figlio di Lucilla (Connie Nielson), alla ricerca delle sue origini del suo vero padre. La sceneggiatura ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con una prima versione che avrebbe visto il ritorno di Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio e la sua vita nell'aldilà.

Da quella prima bozza, la sceneggiatura si è poi evoluta e ha spostato l'attenzione su Lucius e sulla sua origin story, ambientando il film 30 anni dopo il primo capitolo. Per il sequel de Il Gladiatore, Crowe ha confermato che non farà ritorno, ma è molto probabile che rivedremo sia lui sia Joaquin Phoenix, interprete dell'Imperatore Commodo, in una serie di flashback.

Attualmente, le riprese del film sono state rimandate, per permettere al protagonista Paul Mescal di recitare a teatro in Un Tram chiamato Desiderio, con una tournée che dovrebbe impegnarlo per i prossimi mesi. Durante la serata dei BAFTA, i più importanti premi del cinema britannico, tenutasi ieri 19 febbraio, alla Royal Festival Hall di Londra, l'attore è stato intervistato da Deadline e ha rilasciato alcune dichiarazioni che, seppur vaghe, contengono un importante aggiornamento su quando riprenderanno i lavori per Il Gladiatore 2:

"Inizieranno in estate. Non sono sicuro sulla data precisa, ma cominceranno molto presto."

Al momento, non sono stati rivelati dettagli più approfonditi né sulla trama, né sul resto del cast e bisognerà aspettare che la produzione ricominci prima di conoscere ulteriori news. Il Gladiatore 2 è previsto al cinema per i primi mesi del 2024.