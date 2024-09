Il Gladiatore 2: intrighi di potere e sete di vendetta nel nuovo trailer con Paul Mescal e Pedro Pascal

News Cinema

Brama di potere, tenacia e desiderio di riscatto viaggiano di pari passo con la spettacolarità di una Roma mai così maestosa. Il nuovo trailer de Il Gladiatore II ci porta direttamente nel vivo dell'attesissimo sequel diretto da Ridley Scott, in arrivo nei cinema il 14 novembre 2024.

Mancano poco meno di due mesi al debutto in sala di uno dei titoli più attesi del 2024. Parliamo de Il Gladiatore II di Ridley Scott, in sala dal 14 novembre 2024, del quale vi mostriamo a seguire un nuovissimo trailer ufficiale. A 23 anni dall'uscita de Il Gladiatore, leggendario cult del 2000 con protagonista un iconico Russell Crowe, la gloria della Roma Imperiale torna a mostrarsi in tutta la sua complessità e grandezza. E i valorosi giovani che popolano i suoi bassifondi sono pronti a dare la vita per difenderla dalla tirannia e vendicarla.



Il Gladiatore II: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film sequel del Gladiatore - HD





A seguire, anche il nuovo poster ufficiale del film:

Protagonista de Il Gladiatore II è Paul Mescal, che interpreta Lucius Verus, figlio della Lucilla di Connie Nielsen e nipote di Commodo. Quest'ultimo, nel film originale, è stato magistralmente interpretato da un Joaquin Phoenix venticinquenne. Da piccolo, Lucius ha assistito alla tragica morte dell'eroico padre Massimo (proprio così: il nuovo trailer conferma che il ragazzo è il figlio del personaggio di Crowe) per mano del suo perfido zio. Ormai adulto, con la sua patria tiranneggiata dai malvagi imperatori Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger), si trova costretto a combattere nel Colosseo.

Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell'Impero appeso a un filo, Lucius deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l'onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Connie Nielsen non è l'unica protagonista de Il Gladiatore a tornare nel sequel: ritroveremo anche Derek Jacobi nel ruolo del Senatore Gracco. Completano il cast il Premio Oscar Denzel Washington (Macrinus) e Pedro Pascal (Marcus Acacius).

Ridley Scott pensa già a Il Gladiatore 3

Il capolavoro del 2000, premiato con 5 Premi Oscar (tra cui Miglior Film e Migliore Attore Protagonista a Russell Crowe), ha lasciato un segno nella storia del cinema e Ridley Scott, che oggi ha 86 anni, non ha più voglia di aspettare. L'intenzione del regista è realizzare una trilogia e, giorni fa, ha annunciato di essere pronto a mettersi al lavoro su Il Gladiatore 3.

Intervistato da The Hollywood Reporter, non solo si è lasciato sfuggire un bello spoiler sul finale de Il Gladiatore II, ma ha confermato le sue intenzioni. "Con questo capitolo - ha affermato - sto già giocando con l'idea de Il Gladiatore 3. No, sul serio! Ho acceso la miccia!".