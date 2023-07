Il Gladiatore 2: come e perché è stato scelto Paul Mescal

News Cinema

Abbiamo scoperto cosa abbia spinto la Paramount ad affidare a Paul Mescal il ruolo di Lucius, il protagonista de Il Gladiatore 2. Sembrerà strano ma la nomination all'Oscar non c'entra niente.

Esistono vari modi per scegliere un attore che non coincidono necessariamente con il classico provino. Ci sono registi che scrivono sceneggiature avendo già in mente chi interpreterà un determinato personaggio, ci sono gli incontri casuali, le care vecchie raccomandazioni e i mostri sacri che non hanno bisogno di alcun test. Se stiamo elencando tutte queste modalità di "assunzione" è perché ciò che ha portato i presidenti di Paramount Studios Michael Ireland e Daria Cercek a rendere Paul Mescal protagonista de Il Gladiatore 2 ci ha molto divertito.

Sappiamo che fin dal principio l’interprete principale de Il Gladiatore 2 non poteva essere Russell Crowe, perché il suo Massimo Decimo Meridio era morto alla fine de Il Gladiatore. Ridley Scott, d'accordo con la produzione, ha deciso che il protagonista doveva essere tale Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo. Nel primo film aveva il volto di Spencer Treat Clark.

Galeotta fu la camicia...

Ma torniamo a Paul Mescal. Michael Ireland e Daria Cercek sono andati a vederlo a teatro, nel West End londinese, dove interpretava Stanley Kowalski in Un tram che si chiama Desiderio. Ecco il breve racconto di Daria Cercek a Variety:

Interpretava Stanley e c'erano diversi momenti in cui si toglieva la camicia e l'aria era elettrica. Le donne del pubblico esprimevano a gran voce il loro apprezzamento e noi abbiamo pensato: abbiamo trovato il nostro uomo.

Paul Mescal, che è diventato famoso nel 2020 con la miniserie Normal People, è stato candidato quest'anno all'Oscar come miglior attore protagonista per la sua performance in Aftersun. Ne Il Gladiatore 2 ci saranno anche Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Djimon Hounsou e Joseph Quinn alias l’Eddie Munson della quarta stagione di Stranger Things. Il sequel de Il Gladiatore dovrebbe uscire il 22 novembre del 2024, sempre che lo sciopero degli attori non rallenti o blocchi la lavorazione.