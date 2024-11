Il giorno dell'incontro: ecco il trailer italiano ufficiale dell'intenso film sulla boxe in arrivo al cinema

News Cinema

Michael C. Pitt è il protagonista di questo film pugilistico diretto da Jack Huston che debutterà in sala il 12 dicembre. Ecco trailer e trama di Il giorno dell'incontro.

Quello dei film sul pugilato è un genere o un sottogenere di film che difficilmente delude il pubblico dei suoi estimatori, e che spesso è in grado di coinvolgere anche chi con la boxe come sport non ha mai avuto nulla a che vedere.

A ingrossare le fila dei titoli che trattano l'argomento è arrivato ora anche Il giorno dell'incontro, film che vedremo al cinema dal 12 dicembre distribuito da Movies Inspired.

Presentato in prima mondiale al Festival di Venezia dello scorso anno nella sezione Orizzonti Extra, Il giorno dell'incontro è diretto dall'esordiente Jack Huston (sì, il nipote di John, e quindi anche di Anjelica e di Danny), che è stato anche autore del copione. Questa la trama ufficiale del film:

Il giorno del suo primo combattimento dopo essere uscito di prigione, Mikey, un pugile un tempo famoso, intraprende un viaggio di redenzione nel passato e nel presente, mettendo a rischio la propria vita a causa di una malattia di cui nessuno è a conoscenza. Nel corso della giornata, Mikey fa visita a persone che sono state importanti per lui e che lo incoraggiano a superare il passato fatto di luci e ombre. Dopo un combattimento epocale al Madison Square Garden, una serie di eventi inattesi mostra che in realtà, in questo giorno, non era la boxe la cosa più importante per Mikey. È la storia di uno svantaggiato, costruita sull’introspezione, l’abnegazione e il perdono, e pone una domanda: fino a dove siamo disposti ad arrivare per coloro che amiamo?

Nei panni di Mikey troviamo Michael Pitt (proprio quello di The Dreamers e di Last Days, che ora si firma Michael C. Pitt), e con lui nel cast ci sono nomi di tutto rilievo: perché nei panni del suo allenatore c'è Ron Perlman, in quelli dello zio Steve Buscemi e in quelli del padre addirittura Joe Pesci, che fa subito link diretto col capolavoro Toro Scatenato. A completare il cast anche Nicolette Robinson e John Magaro.

Qui di seguito vi presentiamo il trailer italiano ufficiale e il poster del film, seguiti da una dichiarazione di Jack Huston sul film e le sue tematiche.



Il Giorno dell'Incontro: Il Trailer Ufficiale Italiano del film con Michael C. Pitt, Steve Buscem, Ron Perlman e Joe Pesci - HD



"Il giorno dell'incontro è la storia di un perdente nella sua forma più essenziale. Ho scritto il film come una fiaba quasi tragica, tesa a ritrarre un’intera vita in un solo giorno: l’amore, il dolore, il rimorso, la felicità e l’angoscia. Ma lasciando pur sempre una porta aperta alla speranza. Queste storie mi hanno sempre attratto perché riflettono alla perfezione le verità della vita: avversità, paura, dubbio e desiderio. Nel film, il protagonista Mikey è lo svantaggiato che cerca di afferrare una seconda opportunità per essere una persona migliore per coloro che ama. Uno sguardo onesto e crudele all’esperienza umana. Una storia di sacrificio, di redenzione e, fondamentalmente, di perdono. Realizzare questo film è stato un vero atto d’amore che sono felice di condividere".