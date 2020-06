Il gioco del ricatto, un ex-fidanzato psicotico rapisce una ragazzina nel thriller con Scottie Thompson

News Cinema

Nel Film per la TV Il Gioco del ricatto, una madre deve salvare sua figlia rapita, in una corsa contro il tempo.

Il gioco del ricatto (Film TV del 2019) è un thriller interpretato daScottie Thompson nei panni di Rachel, una madre che perde sua figlia Lindsey (McKinley Blehm) in una gita allo zoo. La ragazzina purtroppo è stata rapita da qualcuno che l'ha portata via di peso in un furgone. Rachel non può rivolgersi alla polizia, perché l'uomo, il suo ex-fidanzato psicotico Carter da lei in precedenza denunciato, ha intenzione di giocare con lei: la donna dovrà indossare un auricolare e una camera, per mostrare al criminale cosa sta facendo e se sta eseguendo ogni suo ordine. Come uscire dalla situazione?



Il gioco del ricatto arriva dritto da quella foltissima produzione audiovisiva americana, lontana dai riflettori di Hollywood, ma che consegna ai circuiti internazionali decine e decine di film per la tv a basso costo. Regista e sceneggiatore del Gioco del ricatto è per esempio un vero veterano di quest'ambiente: attivo dal 1989, Doug Campbell ha scritto e/o diretto quasi quaranta film per la tv (in misura minore anche serie). Nella scheda sull'Internet Movie Database, compilata da lui stesso, si legge in terza persona questa orgogliosa descrizione: "Gestisce un set divertente, ben organizzato e rapido, i suoi film rispettano sempre le tabelle di marcia e non sforano mai sul budget".

Per gli attori in questo sotto-ambiente i percorsi sono sempre meno lineari: la protagonista Scottie Thompson per esempio, nata nel 1981, da ragazza ha alternato una carriera nella danza (moderna, classica e jazz) agli studi a Harvard, dove si è laureata nel 2005 in letteratura e "performance studies". Ha iniziato a recitare nella tv nella serie Brotherhood l'anno successivo, e nel corso degli anni ha interpretato il personaggio di Jeanne Benoit nel telefilm NCIS - Unità anticrimine. Al cinema la si è vista pochissimo: ha fatto capolino per la prima volta nel reboot di Star Trek firmato da J. J. Abrams nel 2009.