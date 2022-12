Il Gatto con gli Stivali 2 vince al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

La vetta del botteghino italiano del weekend è per un grande ritorno: Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio domina la situazione, seguito dalla commedia Vicini di casa.

Era abbastanza chiaro dalle anteprime della scorsa settimana che Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, grande ritorno del personaggio DreamWorks Animation, avrebbe dominato il boxoffice italiano del weekend: al 1.284.500 di euro va sommata la cifra portata a casa nelle suddette anteprime, per un totale già di 1.916.000. Non abbiamo ancora dati significativi sulla performance mondiale del cartoon, che negli States uscirà il 21. La DWA arriva comunque dal successo di Troppo cattivi (250 milioni di dollari incassati nel mondo per un'ottantina di costo), ergo questo è un bel periodo per lo studio.

Scende quindi in seconda posizione la commedia Vicini di casa con Claudio Bisio e Vittoria Puccini, coppia in stallo che invidia i focosi e convinti vicini Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Scatterà una proposta. Il film di Paolo Costella raccoglie altri 532.300 euro e raggiunge il totale di 1.281.200.

Risale incredibilmente dal quinto al terzo posto Black Panther: Wakanda Forever, registrando 274.500 euro, che confluiscono nel complessivo nostrano di 8.348.500 (stando alla Cinetel, è il settimo miglior risultato dell'anno solare, nonché il secondo della stagione). Nel mondo siamo a quota 767.810.000 dollari, mentre negli Usa il film di Ryan Coogler è riuscito a rimanere in vetta per cinque settimane di fila, com'era successo al primo Black Panther.