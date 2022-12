Il gatto con gli stivali 2 è al cinema, ecco dove rivedere o recuperare il primo capitolo

News Cinema

In occasione dell'uscita al cinema di Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, vediamo dove recuperare il primo film. O dove rinfrescarci la memoria, visto che sono molti gli anni che separano i due cartoon...

Dopo una pimpante anteprima di due giorni la scorsa settimana, Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio della DreamWorks Animation è ufficialmente nei cinema italiani: sono passati ben 11 anni dall'uscita del precedente Gatto con gli stivali, spin-off degli Shrek, quindi è il caso di domandarsi dove si possa recuperare in streaming, per rinfrescarsi la memoria prima di presentarsi in sala per godersi le sue nuove disavventure. Leggi anche Il gatto con gli stivali 2, la recensione di un sequel più profondo e scatenato

Il gatto con gli stivali 2, dove ripassare il primo film in streaming