Il flauto magico di Mozart torna al cinema in un film con Murray Abraham

Roland Emmerich è il produttore di una nuova trasposizione del Flauto magico di Mozart. L'ambientazione è contemporanea e nel cast c’è Murray Abraham, star del mai dimenticato Amadeus.

Fra qualche anno, quando penseremo a Mozart al cinema, non ci verranno in mente soltanto il celeberrimo Amadeus e lo straordinario Don Giovanni di Joseph Losey. No, penseremo anche a una trasposizione cinematografica de Il flauto magico, singspiel in due atti musicato nel 1781. Il film, prodotto dal re dei disaster movie Roland Emmerich, non ha ancora un titolo, ma immaginiamo sarà Il flauto magico o qualcosa di simile.

L'adattamento de Il flauto magico ha per protagonista Jack Wolfe, che ricordiamo in The Witcher. Poi ci sono Iwan Rheon (il Ramsay Snow de Il Trono di Spade), Stefi Celma, Asha Banks, Stefan Konarske, Niamh McCormack, Amir Wilson e Tedros Teclebrhan. Soprattutto, però, nel film recita Murray Abraham, che proprio grazie ad Amadeus e al ruolo di Antonio Salieri ha vinto l'Oscar.

Il flauto magico - il film: trama e cast

E veniamo alla trama del Flauto magico su grande schermo. Il film ha un'ambientazione contemporanea e quindi la vicenda si svolge nel ventunesimo secolo. Ne è protagonista un ragazzo di 17 anni di nome Tim Walker che abbandona temporaneamente Londra (la sua città) per recarsi fra le Alpi austriache (presumibilmente a Salisburgo, ndr) e per prendere lezioni di canto in un collegio. Un giorno trova un passaggio segreto che conduce al favoloso mondo del Flauto magico.

La regia del film, attualmente in postproduzione, è di Florian Sigl, alla sua prima prova dietro la macchina da presa, e l’uscita in sala è prevista per la fine del 2022. Siamo certi che cast e troupe abbiano fatto un ottimo lavoro, aiutati dalla fervida immaginazione e dalla professionalità di Roland Emmerich, che ha fortemente voluto il film dal momento che Il flauto magico è la sua opera preferita. Ovviamente questa sua nuova creatura non è l'unica versione cinematografica di uno dei capolavori di Mozart. Come dimenticare, ad esempio, l'omonimo film di Ingmar Bergman del 1974 e la recente versione di Kenneth Branagh ambientata durante la Prima Guerra Mondiale?