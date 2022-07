Il figlio di Quentin Tarantino ha visto il suo primo film ed è...

News Cinema

Quentin Tarantino ha raccontato quale sia stato il primo film che suo figlio Leo abbia mai visto. Non aspettatevi alcun capolavoro: Quentin non ha problemi a muoversi tra i generi!

Leo, il figlio di Quentin Tarantino, ha compiuto due anni e ha già visto il suo primo film: era abbastanza inevitabile che il battesimo avvenisse il prima possibile, con un padre cinefilo di quella risma. In un'intervista con Empire il regista ha però spiegato come questo battesimo sia avvenuto per caso, con l'ultima opera che verrebbe da associare a una personalità come Quentin... ma questo vale solo per chi non lo conosce bene, perché ricordiamo che in una delle sue classifiche annuali piazzò Rapunzel...

Cattivissimo Me 2 è il primo film visto dal figlio di Quentin Tarantino, Leo

Ebbene sì, i Minions hanno fatto breccia anche nel cuore del piccolo Leo, il figlio di Quentin Tarantino, che ricordiamo aspetta un altro figlio da sua moglie Daniella Pick. Papà e figlio sono incappati in Cattivissimo Me 2 dell'Illumination Entertainment, anno 2013, diretto da Pierre Coffin & Chris Renaud, l'opera che consacrò definitivamente i piccoli esseri gialli a icone dei più piccoli (in procinto di tornare sui nostri schermi il 18 agosto con Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo). A Empire Quentin ha raccontato come sia andata:

Lui è molto piccolo, ha visto un solo film. Pensavo avessi beccato un corto dei Minions, poi ho capito che era Cattivissimo Me 2. E sembrava interessato alla sequenza d'apertura con i titoli, allora mi son detto: "Okay, mi sa che guarderemo Cattivissimo Me 2." Si alza, va dietro il divano, ma continua a guardare la tv. L'abbiamo guardato per 20 minuti finché non è arrivata l'ora per lui di andare al parco, poi il giorno dopo abbiamo visto altri 15 minuti. E così nel corso di una settimana, di boccone in boccone, il primo film che Leo abbia mai visto è stato Cattivissimo Me 2.