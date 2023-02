Il documentario su Pornhub: trama e data di uscita su Netflix

News Cinema

Money Shot: la storia di Pornhub è un documentario che racconta successi e scandali del popolare sito web che ha rivoluzionato il consumo di video pornografici.

L'industria del porno è fiorente e, presumibilmente, sempre lo sarà perché lo è sempre stata. Ad ogni stravolgimento generazionale della società, più o meno repentino, dovuto al progresso tecnologico, la pornografia ha trovato la sua strada adattandosi ai nuovi canali di offerta, in quanto la domanda non conosce fasi calanti. Anzi, con la digitalizzazione delle nostre vite e un più facile accesso attraverso gli smartphone sempre online, la curiosità nei confronti dei contenuti erotici è aumentata estendendosi alla fascia anagrafica di un pubblico più giovane.

Arriverà su Netflix il 15 marzo un documentario che affronta la questione, focalizzandosi sul fenomeno di Pornhub, il primo sito ad aver iniziato a cambiare più di un decennio fa, l'aspetto di questa industria che negli ultimi 50 anni ha sperimentato un boom di interesse in ogni sua forma, dalle riviste specializzate, ai cinema a luci rosse e dalle VHS ai DVD. Money Shot: La storia di Pornhub è un film di 93 minuti diretto dalla documentarista Suzanne Hillinger, già tra gli autori del doc Totally Under Control.

Money Shot: La storia di Pornhub, trama e poster del documentario

Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet è stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale sul sito. Mentre le organizzazioni antitratta cercano di ottenere giustizia per le vittime, il gigante online sarà in grado proteggere le persone da cui trae profitto o si tratta forse di una nuova ondata di censura per gli adulti che fanno porno consensuale?

Qui sotto il poster di Money Shot: La storia di Pornhub, non adatto ai minori di 16 anni, come segnala il servizio streaming.