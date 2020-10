Totally Under Control: il trailer del documentario di Alex Gibney sulla gestione della pandemia negli USA

News Cinema

Il documentarista americano ha lavorato in gran segreto negli ultimi mesi a questo film, che porta alla luce mancanze e lacune nelle politiche statunitensi di contenimento e lotta al coronavirus.

Alex Gibney è uno dei maggiori documentaristi contemporanei: è quello che ha diretto film come Taxi To the Dark Side, Sinatra: All of Nothing e Zero Days. Al Festival di Venezia ha presentato Crazy, Not Insane, incentrato sulla psichiatra Dorothy Otnow Lewis, nota per le sue ricerche sui serial killer, ma negli ultimi mesi, in gran segreto, Gibney ha lavorato a un altro film, che parla invece di tutte le inefficienze e le mancanze e le sottovalutazioni nelle politiche di contenumento e lotta al coronavirus dell'amministrazione statunitense, sotto la presidenza di Donald Trump (che, è notizia di questi giorni, ha contratto il Covid-19).

Il film si chiama, con amara ironia, Totally Under Control, ed è stato realizzato da Gibney in collaborazione con Ophelia Harutyunyan e Suzanne Hillinger. Verrà diffuso on demand e in streaming negli Stati Uniti a partire dal 13 ottobre.

Totally Under Control: il trailer ufficiale

La sinossi ufficiale di Totally Under Control

Il 20 gennaio 2020 si sono registrati i primi casi di Covid-19 negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Nove mesi più tardi, il coronavirus ha causato la morte di 200mila americani e un grave danno economico, mentre in Corea, dove non ci sono stati particolari lockdonw e la popolazione urbana ammonta a 51 milioni di persone, sono morte solo 344 persone. Che cosa è andato storto? Con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali, gli americani sono di fronte a una mancanza di chiara leadership, a una corruzione politica endemica, e si chiedono come la nazione più ricca e potente del mondo possa aver fallito così gravemente nella risposta alla pandemia globale.

Alex Gibney, Ophelia Harutyunyan e Suzanne Hillinger si interrogano sulla questione in Totally Under Control. Attraverso le testimonianze di dirigenti nel settore della sanità e un duro lavoro di giornalismo investigativo, Gibney mette a nudo un collasso sistemico causato dalle inadempienze della presidenza. Ci vorrà una generazione per conoscere le reali implicazioni del danno apportato dalla pandemia, ma Totally Under Control rimarrà come la testimonianza definitiva dell'incompetenza dell'amministrazione Trump, della corruzione e della negazione di fronte alla pandemia globale.