Il Diritto di Contare: "ci sono donne che possono dare così tanto", intervista esclusiva a Elena Poniatowska

Forte delle tre candidature agli Oscar 2017,miglior film, migliore sceneggiatura non originale e migliore attrice non protagonista (Octavia Spencer), arriverà nei cinema italiani l'8 marzo, Festa della Donna, Il Diritto di Contare, il film diretto da Theodore Melfi (regista due anni fa del bel St. Vincent con Bill Murray), con protagonisti Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons e Mahershala Ali.



Grande successo al box office americano dove si è piazzato al primo posto per due weekend consecutivi, il film racconta l'incredibile e finora quasi sconosciuta storia di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), tre brillanti donne afroamericane che - alla NASA all'inizio egli anni 60 - che lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell'astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero.



Del fondamentale ruolo delle donne nel lavoro oltre che dei ruoli delle protagoniste nella storia e nel film, ci parla, in una featurette esclusiva, Elena Poniatowska, scrittrice e giornalista messicana, discendente di Stanislao II Augusto Poniatowski, ultimo re di Polonia.





Il Diritto di Contare: Il trailer italiano del film: