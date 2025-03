Il Critico - Crimini tra le righe: ecco il trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Al cinema dal 3 aprile questo film con Ian McKellen e Gemma Arterton. Ecco trama, poster e trailer italiano ufficiale di Il critico - Crimini tra le righe.

Anton Ego, quello di Ratatouille, ve lo ricordate tutti. Ma poi c'è anche quella scena di Birdman in cui il personaggio di Michael Keaton, al bar, sfoga tutto il suo risentimento nei confronti di una critica teatrale. E poi possiamo ricordare anche il personaggio di Bob Balaban in Lady in the Water, o Leonard Maltin in Gremlins 2. E potremmo fare tanti altri esempi: il cinema ha spesso preso di mira, non a torto, la categoria dei critici, che siano puramente cinematografici o meno.

E ora sta per arrivare nelle sale un film che porta questa piccola rivalsa all'estremo, e la declina anche in maniera nuova e forse perfino riconciliatoria. Si intitola, infatti Il critico - Crimini tra le righe, e racconta la storia di un'attrice teatrale e del critico che l'ha sempre presa di mira, che si trovano poi in qualche modo a fare squadra più o meno volontariamente in seguito a una serie di complessi eventi. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, ecco la trama ufficiale del film:

Londra, 1934. David Brooke ha appena ereditato il titolo e l’impero giornalistico di suo padre: The Daily Chronicle. A differenza del padre, è un riformatore e avvia subito dei cambiamenti per competere con il principale quotidiano rivale, The Daily Mail. Il nuovo Chronicle sarà patriottico, promuoverà i valori della famiglia e interromperà il suo appoggio ai fascisti britannici di Mosley.

Jimmy Erskine è il critico teatrale più famoso (e temuto) dell’epoca. Per oltre metà della sua vita ha scritto per il Chronicle. Ha il potere di consacrare o distruggere carriere con un solo articolo, di creare le tendenze ed influenzare il pubblico. Il suo ritratto è in corso d’opera dal più celebre pittore del momento, Stephen Wyley. La posizione e lo status di Jimmy sono apparentemente sicuri...

Ma Jimmy non si adatta alla nuova visione di Brooke: non è un uomo di famiglia e il suo stile di vita eccentrico e il carattere pungente finiscono ben presto per metterlo nei guai. In particolare, Brooke è furioso per una recensione spietata che Jimmy ha scritto sull’astro nascente del teatro, Nina Land. Nonostante un ultimatum, Jimmy lo ignora. Dopo essere stato arrestato per ubriachezza e comportamento molesto, riceve la notizia che più teme: il licenziamento, con un preavviso di un mese.

Nina Land ha dedicato la sua vita alla carriera, solida ma priva di grande successo. Senza l’approvazione di Jimmy Erskine, emergere è quasi impossibile. Un pomeriggio, esasperata, affronta Jimmy con tutta la sua frustrazione e rabbia. Lo ha ammirato nella sua prima giovinezza e si sente come se lo avesse deluso. Ma Jimmy, con un’intuizione inaspettata, le assicura che dentro di lei c’è arte vera: deve solo imparare a farla emergere. Tra i due nasce un legame inatteso.

Quando Jimmy assiste a La dodicesima notte con Nina nel ruolo principale, nota qualcosa di insolito: David Brooke è profondamente commosso dalla sua interpretazione, tanto da scoppiare in lacrime. Un breve scambio durante l’intervallo conferma il suo sospetto: Brooke è innamorato.

Jimmy vede finalmente un’opportunità per riottenere il suo posto. Scrive una recensione entusiasta su Nina, quella che lei ha sempre desiderato, e la invita a cena. Ma la sua lode ha un prezzo: le garantirà la carriera scintillante che sogna, ma in cambio dovrà fargli un piccolo favore. Dovrà sedurre David Brooke.

Descritto come "un thriller avvincente di ambizione, ricatto e desiderio, con un anti-eroe affascinante e oscuro al centro della vicenda", e incentrato su un patto faustiano che si stringe sempre di più, fino a diventare ineluttabile, Il critico vede il grande Ian McKellen nei panni del protagonista, Gemma Arterton in quelli dell'attrice e Mark Strong in quelli del nuovo capo del Chronichle, che la donna dovrà sedurre. Scritto da Patrick Marber, lo sceneggiatore di film come Closer e Diario di uno scandalo, Il critico - Crimini tra le righe è diretto da Anand Tucker. Da noi lo vedremo in sala dal 3 aprile grazie a Universal Pictures.

