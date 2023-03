Il Creed-Verse è realtà: Michael B. Jordan è in trattative con Amazon per sviluppare il progetto

News Cinema

Come annunciato, Michael B. Jordan ha intenzione di sviluppare il franchise di Creed, dando vita a un vero e proprio Creed-Verse. Attualmente, l'attore è in trattative con Amazon per sviluppare il progetto.

Michael B. Jordan aveva espresso la sua intenzione di trasformare il franchise di Creed, di cui è protagonista - e regista per il terzo capitolo Creed III da poco arrivato al cinema - in un vero e proprio Creed-Verse. E, sembra che le sue parole siano state ascoltate e che siano in corso trattative per rendere concreto il suo progetto.

Deadline ha riportato la notizia secondo cui Michael B. Jordan sarebbe in trattative proprio con Amazon: ci sono stati, infatti, dicono le fonti del sito, diversi incontri con la stat del franchise su Adonis Creed. E il progetto di Amazon è quello di portare alla luce un intero universo, costituito da film e serie tv. Oltre a una serie animata connessa allo spinoff di Rocky, in cantiere ci sono diversi progetti su live-action e un potenziale film sulla figlia di Adonis Creed, Amara, interpretata in Creed III dall'attrice sorda Mila Davis-Kent.

Era, inoltre, stato annunciato un film su Ivan Drago e suo figlio Viktor, rispettivamente avversari di Rocky Balboa e Donnie Creed. Attualmente, lo script per il film è stato commissionato, ma non sono state divulgate ulteriori informazioni in merito. Dato che Amazon ha acquisito la MGM un anno fa, dar vita a un intero Creed-Verse sarebbe un ottimo test di prova per la compagnia, dato che l'obiettivo principale è quello di far rivivere diversi prodotti che hanno dato lustro in passato alla MGM, come il game show 007 Road to a Milion, ispirato all'iconico James Bond e che è stato immediatamente approvato non appena le trattative tra MGM e Amazon si sono concluse.

Creed III è stato celebrato da pubblico e critica come un ottimo debutto alla regia per Michael B. Jordan e ha già incassato diversi milioni di dollari al botteghino americano (si parla di almeno 100 milioni). Al momento, l'attore è deciso a realizzare un quarto film del franchise e si è detto entusiasta di poter ampliare ulteriormente l'universo nato con Rocky Balboa e di cui ora Donnie Creed è il degno erede.