Il Corvo rinasce con Bill Skarsgard e Rupert Sanders

Ennesima resurrezione per il reboot de Il corvo, che da anni si prova a realizzare. Scelto Bill Skarsgard per il ruolo di Eric Draven, Rupert Sanders alla regia.

Ci risiamo, e stavolta secondo Hollywood Reporter potrebbe essere la volta buona. Sono anni che varie produzioni, registi e attori, cercano di riportare il vita Eric Draven, ovvero il Corvo, il graphic novel di James O'Barr da cui fu tratto il film del 1994 che costò la vita al protagonista Brandon Lee. Un progetto secondo alcuni "maledetto", ma che i non superstiziosi sperano prenda presto il via. Stavolta ci sono un nuovo attore e un nuovo regista, Bill Skarsgard e Rupert Sanders.

Bill Skarsgard e Rupert Sanders sono pronti a riportare in vita Il corvo

Nel ruolo di Eric Draven, che torna dall'aldilà per vendicarsi dei rapinatori che hanno ucciso lui e la fidanzata, stavolta ci sarà Bill Skarsgard, che ha sicuramente il physique du rôle per dare vita allo sfortunato personaggio, mentre alla regia c'è Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il cacciatore e Ghost in the Shell. La sceneggiatura è già pronta e porta la firma di Zack Baylin, candidato all'Oscar per il copione di Una famiglia vincente - King Richard.

Ma le notizie non finiscono qua: a quanto scrive Hollywood Reporter, Il corvo è già in fase di avanzata preproduzione e le riprese inizieranno a giugno, a Praga e Monaco di Baviera. Si conosce anche il budget, che si aggira intorno ai 50 milioni di dollari. Dopo anni e anni di tentativi e rinvii, insomma, sembra sia finalmente la volta buona. Incrociamo le dita.