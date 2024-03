Il Conte di Montecristo torna al cinema: ecco il primo trailer

News Cinema

Arriverà prossimamente al cinema una nuova versione del classico romanzo di Dumas, Il conte di Montecristo, stavolta francese, con Pierre Niney come protagonista. Questo è il primo trailer. Nel cast c'è anche Pierfrancesco Favino.

Nel 1884 Alexandre Dumas padre, con la collaborazione di Auguste Maquet, pubblicava a puntate, come si conveniva a un feuilleton, una delle più appassionati storie di tradimento e vendetta di sempre, "Il conte di Montecristo". Da allora il romanzo è stato portato innumerevoli volte al cinema (e in tv), la prima nel 1922 e l'ultima, fino ad oggi, nel 2002 da Kevin Reynolds con Jim Caviezel. Adesso sta per arrivare al cinema una nuova versione de Il conte di Montecristo, stavolta interamente francese, diretta a 4 mani da Alexandre de La Patellière e Mathiieu Delaporte, con Pierre Niney nel ruolo di Edmond Dantés. Nel cast c'è anche Pierfrancesco Favino. E questo è il primo trailer.

Il conte di Montecristo: la trama

Il giovane Edmond Dantès (Pierre Niney), a causa di un sinistro complotto, viene arrestato proprio nel giorno del suo matrimonio. L'accusa è un crimine che non ha commesso. Dopo aver trascorso quattordici anni nella prigione sita sull'isola di Château d'If, Edmond riesce a fuggire dalla sua cella. Assume l'identità del ricchissimo Conte di Monte Cristo e inizia la sua vendetta sugli uomini che lo hanno tradito, mentre cerca di riconquistare la sua amata Mercedes..