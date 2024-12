Il Conte di Montecristo, breve storia di tanti adattamenti del classico di Dumas

News Cinema

Il Conte di Montecristo è uno dei più celebri romanzi dell'Ottocento: scritto da Alexandre Dumas padre con August Maquet, è stato adattato in forma audiovisiva innumerevoli volte, letteralmente da cento anni, persino nell'epoca del muto! Nel 2025 tornerà con le sembianze di Sam Claflin nei panni di Dantès.

Il Conte di Montecristo dalla metà dell'Ottocento è sinonimo di grande avventura, quella romantica fatta di riscatto contro l'ingiustizia, amore, vendetta, duelli, macchinazioni. Il romanzo di Alexandre Dumas padre, scritto con Auguste Marquet, è un punto fermo non solo della letteratura europea e mondiale, ma anche dell'intrattenimento puro, avvincente ma pre-psicoanalisi, epico. In quanto mito, è stato adattato in forma di film o prodotti televisivi innumerevoli volte, due nell'ultimo anno.

Il Conte di Monte Cristo, la trama a grandi linee del romanzo di Dumas

Pubblicato a puntate tra il 1844 e il 1846, il romanzo "Il conte di Montecristo" parte trent'anni prima, durante la restaurazione borbonica e il regno di Luigi XVIII in Francia. Protagonista è il marinaio Edmond Dantès: a un passo dalla consacrazione sentimentale e sociale, promesso sposo di Mercedes e quasi capitano, si vede accusato di tradimento, come spia bonapartista. Cos'è successo? È stato incastrato da quattro persone, che hanno interesse a usarlo come capro espiatorio. Lo scrivano Danglers è geloso della sua nomina a capitano, Mondego aspira alla mano di Mercedes, Caderousse è invidioso, mentre il magistrato De Villefort intuisce la macchinazione, ma per ragioni personali la prende ufficialmente per buona, condannando Edmond. Il nostro eroe finisce così carcerato nella spietata fortezza del Castello d'If. Qui conosce un vicino di cella, l'abate Faria, che per quattordici anni completa la sua istruzione, finché in punto di morte non gli rivela la presenza di un grande tesoro sull'Isola di Montecristo (Toscana). Edmond riesce ad evadere, s'impadronisce delle ricchezze e per dieci anni si crea una nuova identità, appunto quella del Conte di Montecristo, prima di dare inizio alla sua vendetta, perché ormai i quattro non lo riconoscono più...

Il Conte di Montecristo muto e in bianco e nero

Il primo adattamento cinematografico in assoluto del Conte di Montecristo risale al 1922 ed è un film muto americano, con John Gilbert, perduto nella sua interezza ma recuperato dall'unica copia positiva in circolazione. Il primo lungometraggio francese è invece del 1929, diretto da Henri Fescourt, sempre muto e diretto con Jean Angelo nel ruolo del protagonista.

A Robert Donat nel 1934 tocca il ruolo di Dantes finalmente in un film sonoro e parlato, l'americano Il Conte di Montecristo di Rowland V. Lee, mentre nel 1934 Francia e Italia riuniscono le loro forze per Il conte di Montecristo codiretto da Robert Vernay e Ferruccio Cerio, con Pierre-Richard Willm come protagonista. La Columbia dice la sua nel 1946 con Louis Hayward in Il ritorno di Montecristo, mentre nel 1953 tra Argentina e Messico la storia viene riletta in L'isola della vendetta.





Il Conte di Montecristo a colori al cinema

Francia e Italia, di nuovo con la regia di Robert Vernay, riuniscono le loro forze per una nuova versione a colori, Il conte di Montecristo con Jean Marais, anno 1954: è la prima versione cinematografica a colori. Claude Autant-Lara torna sulla più famosa vendetta della storia in un Conte di Montecristo del 1961, con Louis Jourdan. È invece spostato negli anni della II Guerra Mondiale un altro Conte di Montecristo del 1968, diretto da André Hunebelle e interpretato da Paul Barge. A questo punto il cinema sembra "avere già dato", perché le versioni si diradano: nel 2002 tocca a Jim Caviezel per la regia di Kevin Reynolds, mentre nel 2024 i registi Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte tornano a un investimento kolossal, affidando la parte di Edmond a Pierre Niney nel nuovo Il conte di Montecristo (nel cast c'è anche Pierfrancesco Favino).



Il Conte di Montecristo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Conte di Montecristo in tv

Una narrazione diluita nel tempo e per giunta nata come seriale si adatta benissimo agli adattamenti televisivi. Lo sceneggiato Il conte di Montecristo del 1966 di Edmondo Fenoglio si avvale dell'interpretazione di Andrea Giordana, mentre nel 1975 è Richard Chamberlain a vestire i panni del protagonista, per la regia di David Green. Il nostro Ugo Gregoretti propone una sua versione nel 1996, con Corso Salani, ma appena due anni dopo il materiale torna in patria in una grande produzione con Gerard Depardieu e Ornella Muti, diretta da Josée Dayan. Non è mancata nemmeno una serie anime dello studio Gonzo (2004, rivisitata in visionaria chiave fantastica). Negli ultimi dieci anni il soggetto è stato rielaborato in altre forme, spesso alquanto distanti dalla sinossi originale, anche se la prossima miniserie kolossal con Sam Claflin, ennesima coproduzione franco-italiana (come abbiamo visto, è avvenuto spesso nella storia audiovisiva del Conte), si proporrà nel 2025 come evento Rai fedele al materiale d'origine, con la regia di Bille August.