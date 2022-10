Il colibrì e Halloween Ends in vetta al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il colibrì di Francesca Archibugi, dal romanzo di Sandro Veronesi, è primo al botteghino italiano del weekend, seguito dall'atteso Halloween Ends con Jamie Lee Curtis.

Il boxoffice italiano del weekend ha segnato una risalita del 12% degli incassi rispetto alla settimana scorsa, merito soprattutto di due uscite che hanno attirato pubblico. Al primo posto troviamo infatti l'esordio di Il colibrì con Pierfrancesco Favino, diretto da Francesca Archibugi, adattamento del romanzo omonimo di Sandro Veronesi: in tre giorni ha registrato 804.800 euro.

In seconda posizione un altro debutto atteso, quello di Halloween Ends con Jamie Lee Curtis, capitolo finale di una delle saghe horror più amate della storia del cinema: in quattro giorni ha incassato 731.400 euro. Negli USA è partito non troppo pimpante, con 41 milioni di dollari, forse a causa della disponibilità contemporanea in streaming su Peacock in territorio americano, una mossa molto contestata dagli addetti ai lavori: non si parla comunque di flop, perché il budget sotto i 30 milioni di dollari sta già per essere recuperato, con gli incassi mondiali arrivati a 58.