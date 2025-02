Il Caso Belle Steiner: Guillaume Canet è un potenziale assassino nel trailer del film da un romanzo di George Simenon

News Cinema

Il caso Belle Steiner prende ispirazione dal romanzo di George Simenon La morte di Belle ed è diretto da Benoît Jacquot, che ha chiamato a recitare Guillaume Canet e Charlotte Gainsburg. Del film, in arrivo il 13 marzo con Europictures, è uscito il trailer italiano.

Conquisterà le sale italiane il prossimo 13 marzo Il Caso Belle Steiner, un film di Benoît Jacquot tratto dal romanzo di George Simenon "La morte di Belle". Ne sono protagonisti Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg.

Simenon è uno dei giallisti più famosi e amati al mondo ed è stato tradotto in 47 lingue. Il cinema ha saccheggiato le sue opere per la modernità dei temi che vengono affrontati, in primis la colpa contro l'innocenza. A scrivere la sceneggiatura del film, di cui è appena stato diffuso il trailer italiano, sono stati Julien Boivent e lo stesso Benoît Jacquot, di cui abbiamo visto, nel 2021, il drammatico Gli amori di Suzanna Andler.

Il Caso Belle Steiner: la trama e la scelta di Guillaume Canet

Il Caso Belle Steiner racconta la storia di una coppia che viene sconvolta da un evento tragico. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Pierre e sua moglie Cléa conducono un'esistenza tranquilla in una piccola città di provincia. Lui è un insegnante, mentre lei gestisce un negozio di ottica. La coppia ospita Belle, la figlia di un'amica. La loro vita viene completamente stravolta quando la ragazza viene trovata morta nella loro casa. Poiché Pierre era l'unico presente nell'abitazione al momento della tragedia, diventa l’unico sospettato. Subisce interrogatori umilianti dalla polizia, l’ostracismo dei colleghi e l'ostilità dei residenti della cittadina, dove tutti sanno tutto. Perché la domanda sulla bocca di tutti è la stessa: chi ha ucciso Belle?

Proprio per l'universalità delle storie narrate da George Simenon, Benoît Jacquot ha voluto ambientare Il Caso Belle Steiner nella Francia dei giorni nostri, invece di lasciarlo negli Stati Uniti degli anni Sessanta. Il regista ci teneva inoltre ad avere come protagonista maschile un attore in grado di conservare per tutta la durata del film una certa ambiguità, soprattutto alla luce della scelta di rendere il personaggio simpatico al pubblico. A questo proposito ha dichiarato, parlando di Guillaume Canet e prima di cominciare la lavorazione:

Guillaume ha una straordinaria capacità di interpretare personaggi feriti e perseguitati, e so che riuscirà a trovare l'emozione precisa necessaria per questo ruolo. In effetti, è l'unica persona che riesco a immaginare in grado di incarnare questo personaggio.

Ho intenzione di immergere questo personaggio insondabile in un mondo inquietante, sinonimo di quello di Simenon, per creare una storia cupa nello stile autentico del film noir. Benvenuti in Belle!

Il trailer de Il Caso Belle Steiner

Ed ecco il trailer italiano de Il caso Belle Steiner, che è distribuito da Europictures.