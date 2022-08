Il cane di Chris Evans diventa cosplayer ma non si diverte

News Cinema

Com'è sua abitudine, Chris Evans ha vestito l’amato cane Dodger come uno dei suoi personaggi. Stavolta si tratta dell'antagonista di Ryan Gosling in The Gray Man. L'animale è stato fotografato e affidato a Instagram.

C'è chi veste i propri figli esattamente nello stesso modo e chi ama avere un look identico a quello del proprio compagno o della propria compagna. Poi ci sono i padroni di cani che impongono ai loro amici a quattro zampe ridicoli cappottini, collari gioiello e perfino scarpette firmate. Chris Evans, invece, ha l'abitudine di vestire il suo amato cane Dodger come i personaggi che interpreta al cinema. Lo ha fatto dopo Cena con delitto - Knives Out, nel quale era Hugh Ransom Drysdale, e ora bissa l'esperimento infilando al povero Dodger un terribile maglioncino a maniche corte sfoggiato in The Gray Man.

Nel film Netflix The Gray Man, diretto dai fratelli Russo e con protagonista Ryan Gosling, Chris Evans fa la parte dell'ex agente della CIA Lloyd Hansen, che mette una taglia sulla testa di Sierra Six (Gosling), scatenandogli contro il mondo intero o quasi. Villain esuberante e quindi simpatico a chi ne segue le gesta, Hansen non ha grande gusto nel vestire, e quindi Dodger avrà vissuto un brutto quarto d'ora quando il padrone gli ha infilato il golfino. Ma siccome l'animale è stato preso al canile, dove non se la doveva passare troppo bene, sarà eternamente grato al Captain America della Marvel, che lo ha reso una star dei social trasformandolo nel migliore dei cosplayer.

Il post di Chris Evans con Dodger cosplayer

Più che un maglioncino, il terrificante capo di abbigliamento indossato da Dodger è una maglietta che non dovrebbe essere messa in queste settimane di caldo atroce ma magari in primavera, perché il materiale non è dei più freschi. Il post di Chris Evans su Instagram consta di due fotografie. Nella seconda Dodger non ha un’espressione molto felice, a essere onesti, e sembra voler dire al padrone: “Ma cosa mi fai fare? Non lo vedi che questa tremenda maglietta ha pure un buco sulla schiena?”. Nella didascalia l’attore ha scritto:

Mentre giravamo #thegrayman il reparto costumi ha per sbaglio ristretto una delle magliette di Lloyd. Ovviamente io l'ho conservata per una ragione.