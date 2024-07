Il battito di Maika Monroe va a mille di fronte a Nicolas Cage in questo nuovo video di Longlegs

News Cinema

Cresce l'hype per il film horror di Oz Perkins che sta per debuttare nelle sale americane e che la critica già osanna come uno dei più spaventosi degli ultimi anni.

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato spesso e volentieri di Longlegs, e questo per vari motivi: in primo luogo perché Oz Perkins, il suo regista, è uno dei nomi più interessanti della nuova scena horror americana; poi perché nel film è coinvolto Nicolas Cage nel ruolo di un misterioso serial killer, con Maika Monroe a interpretare il ruolo dell'agente dell'FBI che gli dà la caccia. Ma soprattutto perché NEON, che distribuisce il film negli Stati Uniti, ha realizzato per il film una campagna di video virali pubblicati su YouTube davvero sensazionali (sono tutti raccolti nelle nostre news sul film), che da subito hanno fatto intuire come Longlegs, nel suo mescolare serial killer e satanismo, potesse essere qualcosa di davvero notevole e di inquietantissimo.

La fortuna di averlo visto, Longlegs, non l'abbiamo ancora avuta, ma negli Stati Uniti - dove il film arriverà in sala giovedì 11 luglio - la critica l'ha già visto, ed è impazzita: su Rotten Tomatoes il film ha un 97% di valutazioni positive, e tutti o quasi ne parlano come di uno degli horror più terrificanti degli ultimi anni.

Data l'imminenza dell'uscita, con l'arrivo del trailer finale ufficiale avevamo pensato che la campagna virale di NEON si fosse esaurita, e invece ecco che è apparso online un nuovo video, davvero interessante: mostra infatti la prima volta che Maika Monroe si è trovata davanti a Nicolas Cage sul set del film, per girare una scena. E mostra come il vero battito cardiaco dell'attrice sia impazzito per la tensione, per la paura di non sapere cosa si sarebbe trovata di fronte, e poi per quello che ha visto. Qualcosa - il volto per personaggio di Cage nel film - che a noi rimane ancora precluso, e forse è meglio così.

Non resta altro da fare che mostrarvi questo nuovo video di Longlegs, e sperare che Be Water, la nuova società di distribuzione che porterà il film in Italia, si decida a ufficializzare presto una data d'uscita.