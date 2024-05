IF - Gli amici immaginari, Ryan Reynolds al salvataggio dei sogni d'infanzia

News Cinema

John Krasinski scrive e dirige la fiaba IF - Gli amici immaginari, dal 16 maggio al cinema. Nella storia, una ragazzina e Ryan Reynolds sono due persone in grado di vedere gli amici immaginari abbandonati da bambini e bambine una volta cresciuti...

È al cinema IF - Gli amici immaginari, dove Ryan Reynolds e Cailey Fleming sono un uomo e una ragazzina in grado di vedere gli amici immaginari dell'infanzia... ma non i loro! La curiosa fiaba dal vivo con inserti di animazione è dal 16 maggio al cinema. Ecco trama e qualche curiosità sul film scritto e diretto da John Krasinski, dopo i due ben diversi A Quiet Place.

IF - Gli amici immaginari, la trama del film con Ryan Reynolds

In IF - Gli amici immaginari, Bea (Cailey Fleming) ha perso la mamma e ora soffre per il padre (John Krasinski) ricoverato in ospedale: la sola prospettiva di lasciare andare anche lui, di affrontare la vita da adulta prima del tempo, fa scattare qualcosa dentro di lei. Bea comincia a vedere gli amici immaginari dell'infanzia, ma non i suoi! Scopre infatti che, come un clown in disarmo (Ryan Reynolds), alcune persone sono in grado di vederli e interagire con loro: inizialmente spaesata, Bea decide di unire le sue forze a quelle dell'uomo e di aiutare queste povere e assai bizzarre anime in pena, tra cui Blue (voce italiana del Ciro Priello dei Jackal) e Blossom (voce italiana di Pilar Fogliati). Sarà possibile assegnarli ad altri bambini o bambine? O addirittura andare a ritrovare i loro vecchi "proprietari"? E persone adulte saranno in grado di rivedere i propri amici d'infanzia? Tante sfide attendono i due eroi...



IF - Gli amici immaginari, John Krasinski si mette alla prova di nuovo

Più famoso come attore, specialmente per la versione americana di The Office e la serie Jack Ryan, John Krasinski ha fatto parlare di sé negli ultimi anni per essersi occupato di sceneggiatura e regia di A Quiet Place (2018), un inaspettato successo a sorpresa, interpretato con sua moglie Emily Blunt. Quello era un horror di fantascienza sulla minaccia di alieni ciechi ma con uno spietatissimo udito, che costringeva l'umanità assediata al silenzio. Non era in realtà il primo film da regista di Krasinski, ma fu premiato sul serio dal pubblico per essere uscito dalla sua comfort zone, visto che non lo si associava all'horror, né come autore né come attore. Dopo il sequel A Quiet Place II (2021), Krasinski ora ritorna dietro alla macchina da presa ma con un registro scherzoso a lui più consono, cambiando del tutto genere e abbracciando il film per famiglie. Si occupa comunque da solo della sceneggiatura, aiutato da collaboratori premio Oscar: Michael Giacchino alle musiche, Christopher Rouse al montaggio e Janusz Kaminski alla fotografia. Le animazioni in CGI sono a cura dello studio Framestore. Ryan Reynolds, oltre che coprotagonista, è complice dell'intera operazione in qualità di coproducer.