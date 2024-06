Idris Elba e Rebecca Ferguson nel nuovo film di Kathryn Bigelow per Netflix

News Cinema

Buone notizie per il ritorno al cinema di Kathryn Bigelow: nel cast del suo prossimo film, ancora senza titolo, ci saranno Idris Elba e Rebecca Ferguson. Dopo la cancellazione di Aurora, Netflix ha approvato un progetto meno costoso.

E' dal 2017 che una delle registe più valenti del cinema americano, Kathryn Bigelow, non gira un lungometraggio. Dopo Detroit, del 2017, ha realizzato un paio di corti e ha lavorato ad Aurora, che doveva essere il suo prossimo film ma che Netflix ha cancellato. Ma fortunatamente vedremo un suo nuovo film, visto che The InSneider ha dato la notizia, confermata da Deadline, che Idris Elba e Rebecca Ferguson sono in trattativa per essere diretti dalla regista. In realtà sembra che Aurora sia stato cancellato per problemi di budget mentre questo nuovo film, di dimensioni più limitate, è stato velocemente approvato da Netflix.

Il ritorno di Kathryn Bigelow al cinema: cosa sappiamo del nuovo film

Come dicevamo ci sembra assurdo che un'autrice che ci ha dato film come Il buio si avvicina, Strange Days, The Hurt Locker e che ha vinto l'Oscar per Zero Dark Thirty, per citare solo alcuni dei suoi film, resti così tanto tempo inattiva. Ma ormai è così che va per gli autori a Hollywood. La sceneggiatura di questa sua nuova regia ancora senza titolo è dell'ex presidente di NBC News Noah Oppenheimer e la storia si svolge quasi interamente all'interno della Casa Bianca. A quanto si sa, l'azione si svolgerà in tempo reale, coi personaggi che reagiranno "in diretta" al lancio di missili balistici sugli Stati Uniti. Le riprese inizieranno a luglio in Pennsylvania e l'uscita è prevista per il 2025.