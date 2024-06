Ian McKellen ringrazia i fan e i medici a 2 giorni dalla caduta in un teatro a Londra: "Non vedo l'ora di tornare al lavoro!"

News Cinema

Ian McKellen sta bene e manda un messaggio ai suoi fan e a chi si è preso cura di lui in ospedale. Come hanno già dichiarato i medici due giorni fa, l’attore si riprenderà in fretta dalla caduta sul palcoscenico del teatro Noël Coward di Londra.

Ian McKellen, che lunedì ha perso l’equilibrio ed è caduto durante una rappresentazione dello spettacolo Player King al Teatro Noël Coward di Londra, ci tiene a ringraziare i fan che lo hanno sostenuto e il personale medico che lo ha aiutato. Siccome è un gran signore, e non a caso il suo nome “completo” è Sir Ian McKellen, ha pensato bene di affidare un lungo messaggio al suo portavoce affinché lo rendesse pubblico. In ogni modo, chi temeva per la salute dell’attore è già stato tranquillizzato da una nota dei responsabili del teatro in cui si diceva che McKellen si sarebbe ripreso del tutto ed era di ottimo umore, anche perché gli esami radiografici non avevano rilevato alcun danno. Provvidenziale, comunque, è stato l’intervento di due medici presenti fra il pubblico, che si sono precipitati a dare una mano.

Il discorso di Ian McKellen che tranquillizza i fan

Sollevato e deciso a riprendere un lavoro che tanto ama, Ian McKellen ha affidato le seguenti parole al suo addetto stampa:

Voglio ringraziare tutti voi per i vostri messaggi gentili e il sostegno. Dopo l’incidente, ho avuto subito una diagnosi e sono stato curato da una serie di esperti, specialisti e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente sono in debito con tutti loro. Mi hanno assicurato che la mia ripresa sarà completa e rapida, e non vedo l’ora di tornare a lavorare.

Ricordiamo che, meno di un anno fa, Sir Ian McKellen ha messo a tacere le voci che lo volevano prossimo alla pensione, dichiarando di avere intenzione di continuare a recitare finché le ginocchia gli reggeranno e la sua memoria rimarrà intatta. A noi è capitato di seguire una sua conferenza stampa qualche anno fa, quando era ospite della Festa del Cinema di Roma. Non solo era in forma, ma, su richiesta della platea, si è cimentato nella sua battuta-tormentone: quel “You shall not pass” che, ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, Gandalf il Grigio grida al temibile Balrog all’interno delle Miniere di Moria ormai semidistrutte. Auguriamo dunque al Magneto di X-Men di riprendersi il più in fretta possibile: abbiamo ancora bisogno del suo immenso talento, oltre che della sua classe e del suo sense of humour, ovviamente britannico.