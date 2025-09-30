TGCom24
I Simpson tornano al cinema con un nuovo film sequel: la data d'uscita
News Cinema

I Simpson tornano al cinema con un nuovo film sequel: la data d'uscita

Cristina Migliaccio
12

Il secondo film dedicato a I Simpson è in arrivo al cinema a distanza di vent'anni dal precedente, come testimonia il primo poster.

I Simpson tornano al cinema con un nuovo film sequel: la data d'uscita

Esattamente vent’anni dopo, I Simpson - Il film è di ritorno al cinema con un sequel. L’annuncio a sorpresa ha coinvolto un poster in cui appare soltanto una mano, si presume quella di Homer, che stringe una ciambella tempestata di zuccherini a forma di numero 2. La scritta in alto riporta: “Homer’s coming back for seconds”, mentre in basso è stata riportata la data d’uscita lasciando poco spazio ai dubbi.

I Simpson - Il film 2, annunciato a sorpresa il sequel cinematografico della famiglia più gialla della televisione

Con una 37esima stagione in corso, I Simpson rappresentano una grande costante del piccolo schermo e la famiglia combinaguai tanto acclamata in TV sta per tornare ancora una volta al cinema. Il primo film, distribuito in sala nel 2007 con la regia di David Silverman, ha proposto al pubblico una nuova disavventura di Homer, che in questo caso ha inquinato accidentalmente l’approvvigionamento idrico. A causa di ciò, l’EPA ha confinato la città di Springfield all’interno di una gigantesca cupola e toccherà ad Homer salvare la sua famiglia.

A distanza di vent’anni da quel primo capitolo, Homer sta per tornare sul grande schermo. Un sequel cinematografico è in fase di lavorazione e ha già fissato una data d’uscita per il 23 luglio 2027. La trama, tuttavia, non è stata condivisa per cui non sappiamo quale nuova disavventura affronterà il capofamiglia Simpson. Ma perché pazientare così a lungo per un secondo film? Come sottolinea ComicBook, il team dietro al film è lo stesso che ha lavorato contemporaneamente alla produzione degli episodi della Serie TV, un aspetto che il creatore Matt Groening ha menzionato più volte negli anni. Ad esempio, proprio di recente, ospite all’Annecy International Animation Film Festival, Groening aveva affrontato la possibilità di un secondo film: “Il primo ci ha devastato. Non abbiamo una squadra di serie B. Abbiamo fatto il film e continuato a lavorare alla serie contemporaneamente. Avevamo persino un orologio con il conto alla rovescia sul muro – lo chiamavamo l’orologio della morte dei Simpson – che contava i mesi, le settimane, i giorni, i secondi che ci separavano dal completamento del film. E ci ha fatto crollare... Quindi, in un mondo perfetto, faremmo [un altro] film. Vedremo”. Quel momento è arrivato prima del previsto e bisognerà pazientare soltanto un paio d’anni per ritrovare Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo.

