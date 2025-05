I Peccatori 2: il sequel è già in lavorazione? Chi se ne occupa?

News Cinema

I Peccatori di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, in originale Sinners, si è rivelato un incasso discreto nel mondo ma spettacolare negli USA, tanto che il sito Production Weekly rivela l'avvio di un suo sequel. Ma chi ci lavorerà?

Il regista e sceneggiatore Ryan Coogler l'aveva escluso, ma a quanto pare Hollywood non è d'accordo: il suo I Peccatori con Michael B. Jordan potrebbe avere un seguito, in virtù del successo registrato, almeno negli USA, dove il thriller horror si è dimostrato assai popolare. Jordan si era dichiarato aperto a un prequel sui gemelli che interpreta nel lungometraggio, però l'ultimo aggiornamento del sito Production Weekly, che monitora le produzioni americane, indica un "Sinners 2" già avviato. È da prendere alla lettera?

I Peccatori, arriva il secondo capitolo, ma sarà a firma Ryan Coogler?