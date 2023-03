X-Files: Il regista di Black Panther Ryan Coogler lavora a un remake "diverso"

News Serie TV

Lo ha annunciato l'ideatore della serie di culto Chris Carter. Ecco cosa sappiamo.

La verità è ancora là fuori e Ryan Coogler è determinato a esplorarla. È emerso che il regista e sceneggiatore di Black Panther: Wakanda Forever sta lavorando allo sviluppo di un remake della serie di fantascienza di culto X-Files. Lo ha rivelato l'ideatore Chris Carter al podcast canadese On the Coast With Gloria Macarenko, aggiungendo che l'intenzione è quella di creare una nuova versione "diversa", dove "diversa" potrebbe essere inteso come inclusiva.

X-Files: Cosa sappiamo del remake

Il podcast ha dedicato la sua più recente puntata a X-Files sia perché la serie festeggia trent'anni dal suo arrivo in tv sia perché le sue prime cinque stagioni sono state girate a Vancouver, in Canada, prima che la produzione si trasferisse in California. "Ho appena parlato con un giovane, Ryan Coogler, che sta per rifare X-Files con un cast diverso. Quindi ha il suo bel daffare, perché abbiamo esplorato così tanti territori".

20th Television, che ha prodotto la serie originale e il suo revival di due stagioni, nel quale David Duchovny e Gillian Anderson hanno ripreso gli iconici panni di Fox Mulder e Dana Scully, non ha rilasciato dichiarazioni a commento delle affermazioni di Carter. Stando a quanto appreso dalla stampa americana, il progetto di Coogler non sarebbe destinato alla FOX, la rete che ha trasmesso X-Files per 11 stagioni e oltre 200 episodi, benché la rete non abbia fatto mistero in passato di essere disposta a esplorare ancora il franchise con nuove interazioni.

The X-Files: Albuquerque non si farà

E, in effetti, l'ultima volta ci aveva provato con The X-Files: Albuquerque. Usiamo il tempo imperfetto perché, come appreso da TVLine nelle stesse ore, il progetto è stato cestinato. Come annunciato nell'ormai lontana estate del 2020, gli sceneggiatori di Paradise Police Rocky Russo e Jeremy Sosenko avevano unito le forze con Carter per lo sviluppo di uno spin-off animato, una comedy incentrata su un nuovo gruppo di agenti dell'FBI, disadattati alle prese con casi non solo inspiegabili ma anche stravaganti, ridicoli o addirittura stupidi, fin troppo per colleghi del calibro di Mulder e Scully.