I passi dell'amore, la storia di Nicholas Sparks torna con un reboot

Sono trascorsi più di vent’anni da quando I passi dell’amore è stato proposto sul grande schermo con un adattamento cinematografico tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Protagonisti, all’epoca, furono Mandy Moore e Shane West, che hanno conquistato una forte popolarità interpretando Jamie e Landon. Una storia strappalacrime, quella proposta da Nicholas Sparks, e di ritorno al cinema con un reboot.

I passi dell’amore, l’amato film tratto dal romanzo di Nicholas Sparks otterrà un reboot

Con lo stesso team di produzione del primo adattamento, I passi dell’amore è di ritorno al cinema con un reboot che coinvolgerà quindi nuovi protagonisti. I personaggi, però, saranno quelli di sempre. Ad oggi non è dato sapere chi interpreterà i nuovi Jamie e Landon, né quando il film approderà al cinema. Tratto dall’omonimo romanzo pubblicato nel 1999, I passi dell’amore è inteso come un racconto romantico di formazione che segue la storia di Landon, un adolescente problematico che s’innamora della figlia del reverendo, Jamie, affetta da leucemia. La loro storia d’amore ha appassionato e commosso dapprima i lettori di Nicholas Sparks e poi il pubblico del grande schermo che tra non molto potrà imbattersi in una nuova versione.

Secondo quanto riferito da Deadline, il progetto verrà supportato dai produttori Denise Di Novi e Hunt Lowry, che hanno già lavorato al precedente film, insieme a Steve Barnett, Alan Powell e Vicky Patel di Monarch Media. In merito al nuovo adattamento, Steve Barnett ha dichiarato: “I passi dell’amore è rimasto un amato dramma di formazione, incantando il pubblico con la sua storia sentita di amore giovanile, crescita personale e potere della fede per decenni. Non potremmo essere più entusiasti di offrire al pubblico una nuova versione della storia senza tempo di Nicholas Sparks e siamo particolarmente felici di lavorare insieme ai produttori del film originale, Denise e Hunt”. Trattandosi di una fase iniziale del progetto, non è stato ancora rivelato chi prenderà parte al cast né se ci sarà un coinvolgimento da parte dell’autore del romanzo. Nella versione originale, I passi dell’amore ha coinvolto anche Peter Coyote, Clayne Crawford, Al Thompson e Lauren German.