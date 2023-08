I mille volti di Steve Carell attraverso cinque film in streaming

News Cinema

Sarebbe davvero riduttivo considerare Steve Carell (61 anni oggi) soltanto un comico. E i film in streaming qui sotto lo confermano in pieno.

Compie oggi 61 anni Steve Carell, attore americano che dopo essersi imposto nella commedia mainstream ha dimostrato di possedere molti altri timbri a sua disposizione, affermandosi come interpreta talmente completo da arrivare alla nomination all’Oscar per una prova radicalmente distante dal tono comico. Aspettando di vederlo all’opera nel nuovo film di Wes Anderson Asteroid City, ecco i cinque film in streaming con cui intendiamo rendergli omaggio. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Steve Carell

Little Miss Sunshine

L'amore secondo Dan

Agente Smart - Casino totale

Cercasi amore per la fine del mondo

Foxcatcher

Little Miss Sunshine (2006)

Che Carell non fosse soltanto un fenomeno da botteghino usa e getta in pasto al pubblico mainstream lo si è capito con questa commedia on the road sottile e spesso scatenata. Toni Collette, Greg Kinnear, Paul Dano, Abigail Breslin e l'indimenticabile Alan Arkin compongono il resto del cast di Little Miss SUnshine, sorpresa indipendente dell’anno che arriva all’Oscar per la sceneggiatura e quello per l’attore non protagonista. Momento importante di cinema e spensieratezza, ma con un cuore denso e commovente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

L'amore secondo Dan (2007)

Film enormemente sottovalutato, che meriterebbe di essere ricordato anche soltanto per il romanticismo e la malinconia di Carell e una perfetta Juliette Binoche. Ma L’amore secondo Dan è molto di più, rappresenta infatti il ritratto vero e doloroso di un uomo alla deriva che ritrova la voglia di vivere grazie all’amore inaspettato. Film delizioso, sentito, davvero malinconico. Da vedere e amare. Disponibile su Amazon Prime Video.

Agente Smart - Casino totale (2008)

Agente Smart - Casino totale: Il trailer del film tratto dalla famosa serie tv

Sul versante maggiormente ridanciano della filmografia di Carell, questa versione per il grande schermo della famosa serie comica diventa senza dubbio il miglior esempio. Agente Smart - Casino totale è un film scatenato, stracolmo di trovate irresistibili e scritto con estrema cura e conoscenza del genere comedy-action. A supporto una Anne Hathaway mai così bella ed efficace più Dwayne Johnson e Alan Arkin. Uno spasso di film, che il pubblico ama e meritatamente. Un titolo di culto. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Cercasi amore per la fine del mondo (2012)

Cercasi amore per la fine del mondo: Il trailer italiano del film

Ancora una dimostrazione notevole, forse la migliore, che quando Carell lavora sul melodrammatico in versione leggera centra il segno. Insieme a una ispirata Keira Knightley è protagonista di questa commedia fantastica che possiede momenti di intimità davvero riusciti, con un sottofondo dolceamaro davvero sorprendente. Diretto da Lorene Scafaria, Cercasi amore per la fine del mondo avrebbe meritato ben altro riconoscimento da parte di critica e pubblico. Nel cast anche Connie Britton e il grande Martin Sheen. Film bellissimo. Disponibile su Google Play, Infinity +, Amazon Prime Video.

Foxcatcher (2014)

Foxcatcher: Il trailer italiano del film - HD

Il capolavoro attoriale di Steve Carell, che sfiora addirittura l’Oscar, arriva grazie alla regia clamorosamente sottile di Bennett Miller. tratto da una storia vera, Foxcatcher si presenta come un dramma sportivo livido e oscuro, ammantato da un senso di tragedia ineluttabile. Channing Tatum perfetto e un Mark Ruffalo che meritava l’Oscar come non protagonista sono altrettanto maiuscoli. Che film potente e nerissimo è questo! Nomination all’Oscar anche per la miglior regia, straordinaria. Disponibile su Amazon Prime Video.