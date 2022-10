I mille volti di Christoph Waltz nei suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore austriaco due volte premio Oscar compie oggi 66 anni. Ricordiamo la sua carriera folgorante attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 66 anni l’amatissimo attore austriaco Christoph Waltz, colui che si è affermato come uno dei caratteristi più amati del cinema contemporaneo. L’attore deve ovviamente la sua fortuna a Quentin Tarantino che lo ha lanciato a livello internazionale, ma da quel momento Waltz ha collaborato anche con altri autori importantissimi, come dimostrano i successivi cinque film in streaming. Ecco dunque il meglio della carriera del due volte premio Oscar Christoph Waltz. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Christoph Waltz

Bastardi senza gloria (2009)

Bastardi senza gloria: Il nuovo trailer del film

Non potevamo che partire dal cult-movie che regala a Waltz la Palma d’Oro a Cannes per l'interpretazione maschile e l’Oscar come non protagonista. Nel ruolo del gerarca nazista Hans Landa l’attore offre una prova monumentale, che si sposa alla perfezione con quelle degli altri protagonisti Brad Pitt, Melanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender. Bastardi senza gloria è una rivisitazione della Storia sanguigna e a tratti davvero geniale, uno dei migliori film in assoluto dell’autore di Pulp Fiction. Grande successo di pubblico, arrivano le nomination all’Oscar anche come miglior film e regia, e altre tecniche. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Carnage (2011)

Carnage: Il trailer italiano del film di Roman Polanski

Chiamato da Roman Polanski all’interno del quartetto di protagonisti, Waltz si trova a condividere lo schermo insieme ad altri illustri colleghi quali Kate Winslet, Jodie Foster e John C. Reilly. Come nella miglior tradizione del cinema del grande autore, anche Carnage è un film tutto d’interni che lascia esporre il lato oscuro dell’animo umano scena dopo scena. Un film che in fondo è una commedia degli orrori, straordinariamente interpretato da un cast pazzesco. Forse è la consacrazione di Waltz come attore degno di stare tra i grandi del nostro tempo. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Django Unchained (2012)

Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film

Nel western iperbolico ancora diretto da Quentin Tarantino stavolta a Waltz tocca il ruolo del “buono”, un cacciatore di taglie che libera lo schiavo Jamie Foxx per portarlo con sé a compiere la propria vendetta. Django Unchained possiede momenti di grande cinema di genere, con interpretazioni portentose anche da parte di Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Kerry Washington e Walton Goggins. Arriva il secondo Oscar come non protagonista per Waltz, insieme a quello per la sceneggiatura. Il pubblico adora, i cinefili impazziscono. Intrattenimento d’autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Legend of Tarzan (2016)

The Legend of Tarzan: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD

L’ennesima versione portata sul grande schermo dal regista di molti film di Harry Potter è uno spettacolo visivamente accattivante, che regala al pubblico intrattenimento di spessore cinematografico mescolando avventura, romance ed effetti speciali. The Legend of Tarzan vede protagonisti Alexander Skarsgård nel ruolo principale, una fantastica Margot Robbie in quello di Jane, oltre a Samuel L. Jackson e a un delizioso Waltz come villain che rende omaggio al Klaus Kinski di Fitzcarraldo. Film sottovalutato dalla critica, apprezzato dal pubblico. Ci si diverte con intelligenza e talvolta addirittura meraviglia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Downsizing (2017)

Downsizing: Video Recensione del film di Alexander Payne

Nell’interessante film di fantascienza “ecologico” diretto dal due volte premio Oscar Alexander Payne Waltz interpreta un personaggio in linea con il suo caratterista, amabile anche se egoista e pazzoide. Insieme a Matt Damon forma una coppia a tratti davvero efficace, che rende Downsizing un’operazione intrigante nonostante alcune frenate evidenti di ritmo. Kristen Wiig e Jason Sudeikis contribuiscono a confezionare il film sotto forma di commedia morale. Come detto non tutto funziona, ma il tentativo di fare cinema per grande pubblico con un retrogusto amaro e intelligente rimane apprezzabile. Film che dovremmo forse rivedere per capirlo in pieno. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.