I migliori film in streaming interpretati dall'indimenticato Dirk Bogarde

Nell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 1999 a 78 anni, vogliamo ricordare l'icona del cinema britannico attraverso cinque dei suoi grandi film in streaming.

L’8 maggio 1999 moriva all’età di 78 anni il grande Dirk Bogarde. Attore dall’eleganza indiscutibile e sempre pronto a mettersi in discussione attraverso ruoli complessi, Bogarde ha recitato in alcuni dei capolavori che hanno osato sfidare l’opinione comune contemporanea. Qui sotto potete trovare cinque dei suoi migliori film in streaming, mentre dalle piattaforme italiane manca purtroppo il magnifico Providence di Alain Resnais, dove recita accanto ad Ellen Burstyn, John Gielgud e David Warner. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Dirk Bogarde

Ponte di comando

Il Servo

Darling

Morte a Venezia

Il portiere di notte

Ponte di comando (1962)

Ispirato dal romanzo Mutiny scritto da Frank Tilsley, questo dramma di avventura e vita di mare vede Bogarde affermarsi nel suo primo ruolo di un certo prestigio. Ponte di comando gli offre poi la possibilità di confrontarsi con un altro grande attore della storia del cinema britannico, ovvero Sir Alec Guinness. E sono infatti i due meravigliosi interpreti che rendono il film un piacere per gli occhi, con Bogarde che ci regala un “cattivo” di enorme presenza scenica. Primo dei suoi ruoli “controversi”, sviluppato con pienezza. Alla regia Lewis Gilbert, regista di Alfie e di alcuni ottimi film di James Bond. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il Servo (1963)

Il trio formato dai due attori Dirk Bogarde ed Edward Fox e dal regista Joseph Losey scrive la storia del cinema contemporaneo con un dramma da camera che mette a ferro e fuoco la società britannica e la sua manichea rigidità. Il Servo si trasforma da studio di costume a horror psicologico dagli effetti devastanti per l’epoca. Uno dei lungometraggi più sovversivi mai realizzati, un dramma livido ideato da Harold Pinter sulla capacità umana di soggiogare e farsi soggiogare. Regole ribaltate, ipocrisie scoperte in un capolavoro di rara precisione entomologica. Da applausi. Invariato. Disponibile su Apple Itunes.

Darling (1965)

Diretto da John Schlesinger in grande forma, Bogarde affronta tutt'altro tono immergendosi nella "Swinging London" del periodo. Scritto da Frederic Raphael e interpretato da Julie Christie (entrambi da Oscar insieme ai costumi) Darling è un dramma romantico che mette in scena in modo del tutto originale la rivoluzione dei costumi sociali in una città da sempre poco avvezza al cambiamento. Film di enorme richiamo presso il grande pubblico e la critica, questo titolo contribuì in maniera decisiva al cambiamento epocale di quel decennio. E Bogarde lo aiuta con una prova come sempre elegantissima e melliflua. Disponibile su Amazon Prime Video.

Morte a Venezia (1971)

L’adattamento cinematografico dell’opera letteraria di Thomas Mann permette a Bogarde di recitare per Luchino Visconti in un film dallo spleen inimitabile. Morte a Venezia racconta di arte, amore platonico, passioni proibite in maniera decadente e definitiva. La coppia aveva precedentemente collaborato a La caduta degli dei (non disponibile in streaming), ma in questo film trova un’alchimia superiore. Un film straordinariamente fotografato da Pasqualino De Santis, con i costumi sempre magnifici di Piero Tosi. Nel cast anche Silvana Mangano e Marisa Berenson. Uno dei film più importanti della nostra cinematografia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Il portiere di notte (1974)

Chiudiamo con il ruolo forse più estremo della carriera di Dirk Bogarde, quello che lo consegna definitivamente alla storia del cinema come attore “maledetto” eppure mai disposto al compromesso. Il gioco al massacro con la coprotagonista Charlotte Rampling viene organizzato dalla regista Liliana Cavani in maniera magistrale e mai disposta a tirarsi indietro. Portiere di notte diventa un capolavoro proibito, un film tanto torbido quanto magnificamente ambiguo. Alcune sequenze sono ancora oggi troppo forti da gestire a livello emozionale. Devastante. Disponibile su CHILI, Rai Play.