I migliori film in streaming interpretati da Will Ferrell

News Cinema

Il popolare attore americano compie oggi 58 anni. Da Zoolander a Barbie, celebriamo i suoi successi attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 58 anni Will Ferrell, probabilmente l’attore comico di maggior successo dei nostri tempi. Basta vedere i risultati al botteghino - soprattutto americano - che i suoi film hanno ottenuto. Nei cinque film in streaming che abbiamo selezionato per ripercorrere la sua carriera abbiamo peró scelto non i più famosi, ma quelli in cui ha messo in luce qualcosa in più oltre al semplice talento comico. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Will Ferrell

Zoolander

Vero come la finzione

Duri si diventa

Spirited - Magia di Natale

Barbie



Zoolander (2000)

Il ruolo leggendario che lancia la carriera di Will Ferrell al cinema glielo regala un geniale Ben Stiller, che scrive, dirige e interpreta Zoolander con l’estro e la libertà creativa dei grandi comici. Nella parte dell’antagonista Mugatu, Ferrell dimostra dei tempi di recitazione surreali e precisi, come nella scena dell’esposizione del progetto architettonico, davvero straordinaria. Il film diventa oggetto di culto, e meritatamente. Il sequel funziona molto meno ma possiede molte trovate di sicuro effetto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.

Vero come la finzione (2006)

Il curioso, a tratti davvero poetico lungometraggio diretto da Marc Forster consente a Ferrell di dimostrare anche doti di attore drammatico piuttosto evidenti. La sua prova sommessa e credibile è la cosa migliore di Vero come la finzione, che vede nel cast anche una ispiratissima Maggie Gyllenhaal e due mostri sacri come Emma Thompson e Dustin Hoffman. Film molto intrigante, che possiede momenti di cinema intimista. Uno dei lavori maggiormente riusciti e importanti di Ferrell, purtroppo non riconosciuto dal pubblico come avrebbe meritato. Disponibile su Rakuten TV.

Duri si diventa (2015)

Duri si diventa: Nuovo trailer italiano del film - HD

La commedia acidissima scritta e diretta da Etan Cohen espone il razzismo strisciante che la classe agiata americana ancora nasconde. Will Ferrell si presta a interpretare un personaggio scorrettissimo, disturbante ma allo stesso tempo irresistibile. Accanto a lui un Kevin Hart istrionico e azzeccato e una Alison Brie come sempre efficace. Duri si diventa è un film di innegabile lucidità narrativa. Ci si diverte molto, si ride a denti molto stretti, si riflette su un Paese ancora stracolmo di zone oscure e contraddizioni…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Spirited - Magia di Natale (2022)

Spirited - Magia di Natale: Il Trailer Ufficiale del Film Apple TV+ - HD

Ci esponiamo: questo è uno dei migliori musical dei nostri tempi recenti. Pieno di ritmo, invenzioni visive e numeri coreografici elettrizzanti. Sorretto da una sceneggiatura molto curata, che esalta l’alchimia tra Ferrell e il coprotagonista Ryan Reynolds. Spirited - Magia di Natale possiede poi un cast di supporto notevole, tra cui spicca una Sunita Mani a tratti incontenibile. Spirited - Magia di Natale è uno spettacolo non soltanto adatto alle feste, ma per ogni età e momento dell’anno. A tratti strepitoso, uno dei migliori film dell’anno. A mani basse. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Barbie (2023)

Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

La partecipazione sorniona e irresistibile al blockbuster diretto da Greta Gerwig impreziosisce senza alcun dubbio la parte finale del film interpretato da Margot Robbie, Ryan Gosling e tutti gli altri. Scritto con enorme lucidità per andare incontro ai gusti e alle idee del pubblico contemporaneo. Nomination all’Oscar per il miglior film, Barbie è un prodotto surreale e intelligente, talvolta fin troppo. Incassi stratosferici sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Vittoria sotto tutti i punti di vista per la Gerwig e la produttrice/protagonista Robbie. E per la Warner Bros. ovviamente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.