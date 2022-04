I migliori film in streaming interpretati da Vanessa Kirby

News Cinema

La neo-star inglese compie oggi 34 anni. I suoi titoli in streaming contengono cinema d'autore ma anche grossi successi mainstream.

Negli ultimissimi tempi la londinese Vanessa Kirby (34 anni oggi) si è imposta come una delle attrici più affascinanti e, se vogliamo, enigmatiche: ci troviamo infatti di fronte a una nuova star del cinema d’azione in versione pop-corn oppure a una “musa” di quello maggiormente autoriale? I cinque film in streaming selezionati per ripercorrere la sua fulminea carriera dimostrano ampiamente quanto al Kirby sappia muoversi agevolmente tra questi due tipi di produzioni, ottenendo in entrambi i casi successi personali. In attesa di vederla nel prossimo Mission: Impossible e nel Napoleon diretto da Ridley Scott accanto a Joaquin Phoenix, ecco il meglio della sua filmografia attuale. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Vanessa Kirby

Genius (2016)

Genius: Il trailer italiano del film

Nel ruolo di Zelda, scrittrice e moglie di F. Scott Fitzgerald, Vanessa Kirby si fa notare dentro un cast di all-star che comprende Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman e Guy Pearce. Melodramma in costume che possiede alcuni buoni momenti e decise lungaggini, Genius è un prodotto nel più classico stile letterario britannico, con un tocco elegante e magari altezzoso. Avrebbe potuto essere un qualcosa di affascinante ma non riesce a discostarsi troppo dalla routine. Vanessa Kirby però appare già pronta a spiccare il salto…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Mission: Impossible - Fallout: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Un ruolo di contorno ma di quelli che lasciano un segno indelebile. Nel confronto col protagonista Tom Cruise la Kirby sprigiona tutta la sua presenza scenica fatta di bellezza, carisma e notevole talento. Se Mission: Impossible - Fallout diventa il grande successo di pubblico e soprattutto di critica, merito è anche dell’attrice. Storia ben congeniata, scene spettacolari e un finale davvero pirotecnico per l’ennesimo, folgorante capitolo delle avventure di Ethan Hunt. Uno spettacolo ormai garantito. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Trailer Finale Ufficiale Italiano del Film - HD

Ancora azione scatenata, fracassona e ultra-spettacolare con lo spin-off del celebre franchise: Fast & Furious - Hobbs & Shaw vede protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham con la Kirby a interpretare sua sorella. E lei ruba la scena in ogni singola inquadratura. Ci si diverte, non ci si prende sul serio, col cattivo Idris Elba che è uscito da un film di supereroi. Il suo lo fa, e quanto basta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The World to Come (2020)

Melodramma ambientato nel vecchio west, al tempo dei coloni, The World to Come racconta la storia d’amore impossibile tra due donne sposate, la Kirby e Katherine Waterston. Il premio Oscar Casey Affleck e Christopher Abbott sono co-protagonisti di un film dalla narrazione ondivaga, a tratti vibrante mentre in altri momenti soporifero. L’alchimia tra le due attrici è innegabile, e le atmosfere del film spesso arrivano dritte al cuore. Disponibile su CHILI, Google Play.

Pieces of a Woman (2020)

Splendido ritratto femminile, fragile eppure fortissimo nel fare i conti con la più tragica delle perdite. Pieces of a Woman di regge quasi interamente sulle spalle della Kirby, che per la sua grande interpretazione vince la Coppa Volpi a Venezia e conquista la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista. Una prima mezz’ora di film soffocante e doloroso. Nel cast anche Shia LaBeouf e la grande Ellen Burstyn. Disponibile su Netflix.