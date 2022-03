I migliori film in streaming interpretati da Judd Hirsch

News Cinema

Il veterano candidato all'oscar per Gente comune compie oggi 87 anni. Ecco i titoli in streaming con cui vogliamo rendergli omaggio.

È entrato nella storia della televisione americana come attore comico grazie a una serie di culto quale è stata Taxi negli anni ‘70. Al contrario, il cinema lo ha apprezzato quasi totalmente in parti drammatiche. In questo modo Judd Hirsch (87 anni oggi) ha dimostrato nel corso degli anni la versatilità e la competenza degna dei grandi caratteristi. Sul grande schermo non lo abbiamo visto poi molto, in quanto ha centellinato le sue apparizioni scegliendo con cura progetti e autori con cui collaborare. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo dunque selezionato per rendere omaggio a un attore di spessore. Se volete ammirarne la grandezza vi consigliamo di trovare (non è facilissimo…) la serie creata da Aaron Sorkin Studio 60 on the Sunset Strip, dove Hirsch compare nel pilot in un cameo leggendario. Per il resto, come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Judd Hirsch

Gente comune

Vivere in fuga

A Beautiful Mind

Tower Heist: colpo ad alto livello

This Must Be the Place

Gente comune (1980)

Robert Redford vuole Hirsch nel suo esordio alla regia, dramma familiare sulla perdita e il tentativo di ricostruzione. Nel ruolo dello psicologo che tenta di aiutare il figlio minore Timothy Hutton l’attore offre una prova contenuta e piena di dignità, che lo porta alla nomination all’Oscar come non protagonista. Gente comune è impreziosito anche dalle grandi prove di Donald Sutherland e Mary Tyler-Moore. Film intimo e doloroso, una perla molto rara. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Vivere in fuga (1988)

Altro dramma familiare di enorme impatto emotivo e psicologico, in cui Hirsch interpreta un padre di famiglia che costringe i suoi amati alla fuga continua, in quanto anarchico ricercato dalla legge. Diretto da un Sidney Lumet totalmente ispirato, Vivere in fuga conferma la forza delle interpretazioni anche di Christine Lahti e River Phoenix, candidato all’Oscar come supporting actor così come la sceneggiatura. Un film assolutamente da riscoprire, con un finale che spezza il cuore. Bellissimo. Disponibile su CHILI.

A Beautiful Mind (2001)

Nel ruolo del docente che prende a cuore il caso del genio matematico protagonista Russell Crowe, Hirsch dimostra come un caratterista di spessore possa ritagliarsi uno spazio preciso e toccante anche con una sola scena o due. Anche grazie a lui A Beautiful Mind diventa un dramma umano unico, toccante, pieno di emozioni vere. Ron Howard dirige anche Jennifer Connelly (Oscar), Ed Harris, Paul Bettany e altri attori in un film che convince tutti, sorprende al botteghino e fa incetta di statuette, comprese quella per il miglior film e la regia. Un classico del nuovo millennio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Tower Heist: colpo ad alto livello (2011)

Tower Heist: colpo ad alto livello: Il nuovo trailer italiano in ESCLUSIVA

Nella buona commedia su un colpo impossibile dentro un grattacielo dell’Upper West Side, Hirsch si mette al servizio di un cast gigantesco che comprende Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Tea Leoni, Michael Pena e molti altri. Tower Heist: colpo ad alto livello è una commedia d’azione rocambolesca e ottimamente organizzata, un prodotto di genere che si poggia principalmente sull’affidabilità del cast, e non sbaglia. Da vedere per divertirsi con gusto e senso dello spettacolo pirotecnico. A tratti spassoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

This Must Be the Place (2011)

Chiudiamo col ruolo emozionante che lo mette al servizio di un Paolo Sorrentino il quale realizza forse il suo film più personale, il suo omaggio alla musica che ama e alle icone di un tempo. Ancora una volta Hirsch recita con colleghi di prestigio come Sean Penn, Frances McDormand e molti altri. Pur discontinuo This Must Be the Place arriva spesso a toccare le corde intime dello spettatore, con scene da antologia e un finale “aperto” e sincero. Film da amare nonostante tutto. Ne vale la pena. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.