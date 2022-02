I migliori film in streaming interpretati da Jennifer Aniston

News Cinema

L'attrice che compie oggi 53 anni ha realizzato molti successi al botteghino. Ecco i suoi cinque film in streaming che preferiamo.

Anche se è diventata una star di prima grandezza grazie alla televisione e in particolar modo alla sitcom di culto Friends, Jennifer Aniston (53 anni oggi, buon compleanno!) ha comunque costruito negli anni una carriera cinematografica di tutto rispetto, fatta di alcuni ottimi successi commerciali e in qualche caso di lungometraggi anche molto apprezzati dalla critica. I cinque film in streaming scelti per ricordare il suo percorso artistico sono ovviamente nel segno nella commedia, ma contengono anche un dramma di notevole impatto in cui l’attrice ha dimostrato anche la sua versatilità. Ecco dunque il meglio del cinema interpretato da Jennifer Aniston, come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jennifer Aniston

…E alla fine arriva Polly (2004)

Accanto a un Ben Stiller in versione comica ma anche attento alle sfumature agrodolci del suo personaggio, la Aniston realizza una commedia spassosa in molti momenti eppure capace di scavare in profondità dentro personaggi e situazioni. Interpretata anche da un magnifico supporto quale era Philip Seymour Hoffman, …E alla fine arriva Polly è un’opera molto ben confezionata, con momenti di ottimo cinema comico. Un film di genere con molti più meriti che difetti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix.

Due cuori e una provetta (2010)

In coppia con un Jason Bateman davvero in gran forma, la Aniston dà vita a un personaggio assolutamente non stereotipato, così come il suo coprotagonista malinconico e sull’orlo di una vita depressa. Due cuori e una provetta (peccato per il titolo italiano davvero pessimo) è una commedia dolceamara che possiede personaggi molto più profondi di quanto ci si possa immaginare e che avrebbe meritato ben altra attenzione. Film a tratti quasi malinconico. Nel cast anche Patrick Wilson. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, NOW.

Come ammazzare il capo…e vivere felici (2011)

Nel grosso successo di pubblico di questo film comico e scatenato la Aniston interpreta un datore di lavoro ossessionato da Charlie Day, disposta a tutto pur di ottenere i suoi favori sessuali. Un personaggio scostante che l’attrice interpreta con la giusta ferocia. Ancora Bateman e Jason Sudeikis sono i coprotagonisti di Come ammazzare il capo…e vivere felici, con Kevin Spacey e Colin Farrell a fare gli altri due villain. Lungometraggio a tratti davvero corrosivo, ci si diverte a denti stretti ma ci si diverte parecchio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Come ti spaccio la famiglia (2013)

Senza mezzi termini uno dei film più divertenti dello scorso decennio, un’idea di base molto spassosa che mette insieme quattro personaggi assurdi e diversi a formare una falsa famiglia. La Aniston, Jason Sudeikis, Will Poulter ed Emma Roberts si scatenano in trovate, battute, situazioni esilaranti. Con Ed Helms, Kathryn Hahn e altri caratteristi di lusso a supporto. Come ti spaccio la famiglia fa veramente sbellicare dalle risate. Un film di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Cake (2014)

Chiudiamo la cinquina dedicata a Jennifer Aniston con il film indipendente che le ha quasi regalato la nomination all’Oscar. Il dramma di una donna che non riesce a riprendersi da un incidente tragico che l’ha in parte sfigurata e che le ha definitivamente rovinato la vita. Un’interpretazione misurata e spesso ironica, la quale rende Cake un film di spessore, da recuperare senza mezzi termini. Piccolo grande gioiello di introspezione e narrazione sofferta. Disponibile su CHILI, TIMVision.