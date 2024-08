I migliori film in streaming interpretati da Casey Affleck

News Cinema

L'attore premio Oscar compie oggi 49 anni. Ecco i film in streaming che hanno reso Casey Affleck uno dei più acclamati attori contemporanei.

Compie oggi 49 anni Casey Affleck, senza dubbio uno degli attori maggiormente talentuosi dell’odierno panorama cinematografico americano. Capace di essere efficace in qualsiasi genere, in particolar modo quando i toni si fanno maggiormente drammatici, Affleck ha conseguito una serie di successi di critica impressionante, che lo hanno portato addirittura a conquistare l’Oscar qualche anno fa. ecco i cinque film in streaming che consideriamo tra i suoi maggiormente valevoli. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Casey Affleck

L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

Gone Baby Gone

Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace

Manchester by the Sea

Codice 999

L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007)

Il western d’autore più rarefatto ed emozionante di quel decennio, un canto malinconico ed elegantissimo sul mito della frontiera e dei suoi eroi che forse non lo erano del tutto. Grazie a L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford Brad Pitt vince la Coppa Volpi a Venezia, mentre un altrettanto potente Affleck conquista la nomination all’oscar come miglior attore nno protagonista, seconda del film insieme a quella di Roger Deakins per la fotografia. Opera autunnale e dolente, con una sequenza finale da applausi. Cinema d’autore a grande livello. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Gone Baby Gone (2007)

L'esordio alla regia del fratello Ben Affleck diventa immediatamente uno dei film migliori dell’anno, anche grazie alla prova contenuta e tagliente di Casey. Tratto da Dennis Lehane, Gone Baby Gone è un thriller con le cadenze del noir metropolitano, dove Boston gioca un ruolo altrettanto fondamentale. Morgan Freeman, Ed Harris, una Amy Ryan da nomination all’Oscar sono gli altri partecipanti a questo lungometraggio sofferto e magnificamente elaborato, che racconta della sofferenza umana come pochi altri film di genere del periodo. Grande prova di tutti coloro che vi hanno partecipato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace (2014)

Il fuoco della vendetta - Out of the furnace: Il trailer italiano del film - HD

Partecipazione straordinaria e sofferta a un noir di potenza espressiva e psicologica durissime. Come fratello del protagonista Christian Bale, Affleck regala una performance velenosa. Accanto a lui Willem Dafoe, Woody Harrelson, Zoe Saldana. Scott Cooper dirige Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace con la veemenza necessaria, conducendo il suo protagonista dentro il proprio inferno personale fatto di ruggine, sangue e pioggia. All’epoca venne molto sottovalutato, per noi rimane forse la prova migliore di Bale. Film dal peso specifico enorme. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Manchester by the Sea (2016)

Manchester by the Sea: Il trailer italiano del film - HD

Kenneth Lonergan gli scrive e dirige addosso un dramma che più doloroso difficilmente si potrebbe, e Affleck lo sfrutta per arrivare a toccare le corde del dolore più intenso, trattenuto e profondo. Oscar come miglior attore protagonista insieme alla statuetta per la sceneggiatura originale. Lucas Hedges, Kyle Chandler, Michelle Williams contribuiscono a fare di Manchester by the Sea un dramma sommesso ma potentissimo, fatto di personaggi che sono davvero difficili da dimenticare. Grande film di scrittura e di interpretazioni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Codice 999 (2016)

Un altro noir metropolitano di enorme durezza, di atmosfere buie e personaggi in chiaroscuro molto efficaci. John Hillcoat dirige Codice 999 sfruttando la bravura e la presenza scenica di attori come Affleck, Kate Winslet, ancora Harrelson, Gal Gadot, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul e Norman Reedus. Il tono del racconto è tesissimo, la messa in scena serrata e plumbea, l'effetto totale davvero convincente. merita di essere rivisto oppure riscoperto questo thriller, non lascia davvero indifferenti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.